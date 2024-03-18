F-16 для Украины. Президент Румынии разрешил обучение в стране украинских пилотов

Президент Румынии Клаус Иоганнис одобрил обучение десяткам украинских военных в Румынии. Речь идет об обучении на самолетах F-16 на военной базе в Фетеште.

Румыния разрешила обучение украинских пилотов

Кроме разрешения на тренировку пилотов, Иоганнис также дал зеленый свет некоторым военным транзитам, следующим в Украину.

Президент письмом сообщил парламенту, что согласовал транзит в Украину переданного Финляндией оборудования и обучения около 50 украинских военных.

Вопросы должны быть рассмотрены на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.

Власти не сообщают, когда начнутся учения, но по данным источников Digi24, украинские военные должны прибыть на авиабазу Фетешты этим летом. Ожидается, что обучение пилотов F-16 завершится в конце года.

Обучение украинских пилотов на F-16

По данным The New York Times, первые двенадцать украинских пилотов будут готовы к боевым полетам на истребителях F-16 этим летом.

Пилоты закончат 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах.

Однако на тот момент у Украины будет только 6 самолетов из примерно 45 истребителей, которые обещали европейские союзники.

Обучение украинских пилотов началось в августе 2023 года на авиабазе в южной Дании, но процесс замедлился из-за их языковых навыков и знаний западных летных технологий.

NYT также пишет, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия пообещали отправить в Украину около 45 самолетов. Их будет достаточно для трех небольших эскадрилий.

Дания планирует отправить первые шесть самолетов в конце весны, а еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году.