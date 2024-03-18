F-16 для України. Президент Румунії затвердив навчання в країні українських пілотів

Президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання десятків українських військових у Румунії. Йдеться про навчання на літаках F-16 на військовій базі у Фетешті.

Румунія дозволила навчання українських пілотів

Окрім дозволу на тренування пілотів, Йоганніс також дав зелене світло деяким військовим транзитам, які прямують до України.

Президент листом повідомив парламент, що погодив транзит в Україну переданого Фінляндією обладнання та навчання близько 50 українських військових.

Питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту у понеділок. Голосування має відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Влада не повідомляє, коли почнуться навчання, але за даними джерел Digi24, українські військові повинні прибути на авіабазу Фетешти цього літа. Очікується, що навчання пілотів F-16 завершиться наприкінці року.

Навчання українських пілотів на F-16

За даними The New York Times, перші дванадцять українських пілотів будуть готові до бойових польотів на винищувачах F-16 цього літа.

Пілоти закінчать 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Однак на той момент Україна матиме лише 6 літаків із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.

Загалом навчання українських пілотів почалося в серпні 2023 року на авіабазі в південній Данії, але процес уповільнився через їхні мовні навички та знання західних льотних технологій.

NYT також пише, що Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія пообіцяли відправити в Україну близько 45 літаків. Їх буде достатньо для трьох невеликих ескадрилій.

Данія планує відправити перші шість літаків наприкінці весни, а ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025 році.