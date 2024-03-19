Минобороны Бельгии показало обучение пилотов ВСУ на F-16 — видео

Пилоты F-16, техники и планировщики миссий из Украины продолжают тренироваться в Дании. Бельгийские солдаты-учителя будут обучать до первых недель мая 2024 года.

Что известно об обучении пилотов ВСУ на F-16

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер (Dedonder Ludivin) и начальник обороны адмирал Мишель Хофман (Michel Hofman) 18 марта посетили военный аэродром в Дании. На аэродроме они посмотрели на подготовку украинских пилотов и вспомогательного персонала, которые учатся работать с истребителем F-16. Кадры с аэродрома размещены на сайте Министерства обороны Бельгии.

Главная цель визита — встреча с командой из 50 бельгийских солдат, пять дней назад (13 марта) прибывших в Данию, чтобы тренировать украинцев. Вместе с ними прибыли два самолета F-16. После завершения тренировок и самолеты, и солдаты вернутся на прежнее место дислокации.

Продолжительность миссии – восемь недель, – говорится на сайте Минобороны. За это время завершат обучение три группы украинцев: пилоты F-16, инженеры, планировщики миссий. Ориентировочно срок завершения подготовки — вторая неделя мая 2024 года.

На видео, опубликованном бельгийцами, можно увидеть пилота, который в полной экипировке садится в кабину истребителя. Также в кадр попал техник Игр. Украинец объяснил, какими будут его боевые задачи.

Научиться организовывать летную смену, контроль за наработкой и направление самолетов на ремонт. Но больше – это эксплуатация и организация самих полетов. Определение самолетов на смене и определение обслуживающих людей — привели журналисты слова Игоря. Поделиться

Летом 2024 года Украина получит первые F-16

Де-факто полная эскадрилья украинских пилотов будет готова к боевым полетам на F-16 летом этого года после 10-месячной подготовки в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах.

Несмотря на это, как удалось узнать журналистам, к моменту их возвращения в Украину ВСУ получат лишь шесть F-16 из около 45 истребителей, которые обещали партнеры Киева.

Сейчас украинских пилотов ждут истребители и летчики-инструкторы в новом учебном центре на авиабазе Фетешти на юге Румынии, который должен играть решающую роль в обучении украинцев. Но пока неясно, когда украинские пилоты приступят к тренировкам в этом центре.

NYT обращает внимание на то, что украинским пилотам удается максимально быстро учиться управлять западными истребителями.

Что важно понимать, годы учений сжимаются до нескольких месяцев.

Однако процесс все равно не был таким молниеносным, как этого хотела Украина, ведь пилотам пришлось овладевать английским языком и западной военной практикой.