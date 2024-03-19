Міноборони Бельгії показало навчання пілотів ЗСУ на F-16 — відео

Пілоти F-16, техніки та планувальники місій з України продовжують тренуватись у Данії. Бельгійські солдати-вчителі будуть навчати до перших тижнів травня 2024 року.

Що відомо про навчання пілотів ЗСУ на F-16

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер (Dedonder Ludivin) та начальник оборони адмірал Мішель Хофман (Michel Hofman) 18 березня відвідали військовий аеродром у Данії. На аеродромі вони подивились на підготовку українських пілотів та допоміжного персоналу, які навчаються працювати з винищувачем F-16. Кадри з аеродрому розміщені у на сайті Міністерства оборони Бельгії.

Головна мета візиту — зустріч з командою з 50 бельгійських солдатів, які п'ять днів тому (13 березня) прибули в Данію, щоб тренувати українців. Разом з ними прибули два літаки F-16. Після завершення тренувань і літаки, і солдати повернуться на попереднє місце дислокації.

Тривалість місії — вісім тижнів, — ідеться на сайті Міноборони. Протягом цього часу завершать навчання три групи українців: пілоти F-16, інженери, планувальники місій. Орієнтовно, термін завершення підготовки — другий тиждень травня 2024 року.

На відео, опублікованому бельгійцями, можна побачити пілота, який у повному екіпіруванні сідає в кабіну винищувача. Також у кадр потрапив технік Ігор. Українець пояснив, якими будуть його бойові задачі.

Навчитися організовувати льотну зміну, контроль за напрацюванням і направлення літаків на ремонт. Але більше — це експлуатація та організація самих польотів. Визначення літаків на зміні та визначення людей, які будуть обслуговувати, — навели журналісти слова Ігоря. Поширити

Влітку 2024 року Україна отримає перші F-16

Де-факто повна ескадрилья українських пілотів буде готова до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Попри це, як вдалося дізнатися журналістам, на момент їхнього повернення в Україну ЗСУ отримають лише шість F-16 з близько 45 винищувачів, які обіцяли партнери Києва.

Наразі на українських пілотів чекають винищувачі і льотчики-інструктори у новому навчальному центрі на авіабазі Фетешті на півдні Румунії, який має відігравати вирішальну роль у навчанні українців. Але поки що неясно, коли українські пілоти розпочнуть тренування в цьому центрі.

NYT звертає увагу на те, що українським пілотам вдається максимально швидко вчитися керувати західними винищувачами.

Що важливо розуміти, роки навчань стискаються до кількох місяців.

Однак процес все одно не був таким блискавичним, як цього хотіла Україна, адже пілотам довелося опановувати англійську мову і західну військову практику.