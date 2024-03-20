Речник Міноборони США Патрік Райдер назвав обмеження для українських військових у використанні американських винищувачів F-16 Україною після їхнього отримання від партнерів.

Які обмеження США накладають на Україну у використанні F-16

Райдер зазначив, що отримання Україною F-16 надасть унікальні можливості українським військовим у повітрі, однак їхнє використання буде обмежено межами суверенної української території.

Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території, — підкреслив речник Пентагону. Поширити

Він додав, що повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, аби навчити українських пілотів та техніків керування та підтримки цих літаків. У тому ж числі коаліція опікується питанням доставки винищувачів.

Що відомо про отримання Україною F-16 та результати нового “Рамштайну”

За інформацією Міноборони України, під час 20 засідання країн-партнерів України у форматі “Рамштайн” обговорювалось посилення української ППО.

Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем протиповітряної оборони, — зазначили у відомстві. Поширити

Там підкреслили, що у цьому зв'язку було процитовано слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Небо над Україною — належить українцям. Тому наше спільне завдання — забезпечити перевагу України в повітрі

У цьому контексті учасники були поінформовані, що заходи з підготовки винищувачів F-16 йдуть чітко за планом — Україна активно працює з усіма залученими країнами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими партнерами.