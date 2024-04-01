Изменят ли F-16 ход войны. Самый смертоносный пилот США озвучил прогноз

Экс-пилот Воздушных сил США Дэн Гемптом, которого называют "самым смертоносным пилотом F-16", поделился своим видением развития событий на фронте после того, как Украина получит западные истребители.
Какого эффекта ожидать от F-16 на поле боя
По словам бывшего американского пилота, ему сложно делать прогнозы, поскольку он не знает, что именно получит Украина вместе с F-16.
Дэн Гемптом убежден в том, что с правильным оружием возможно абсолютно все.
Он также отмечает, что F-16 вполне способен поразить большинство целей, которые будет нужно уничтожить.
По словам американского пилота, для ВСУ будет крайне важно контролировать небо над зоной боевых действий — это означает преимущество в воздухе и возможность сбивать МиГи и СУшки.
Каким может быть оружие для F-16
Если говорить о поражении целей на земле, то, прежде всего, речь идет о крылатых авиационных бомбах, ракетах класса "воздух-земля" и о планерном оружии.
Как отмечает Дэн Гемптом, нельзя также забывать об оружии, у которого есть двигатели и различные типы наводки, которые можно использовать в зависимости от окружающей среды и цели.
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