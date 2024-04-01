Изменят ли F-16 ход войны. Самый смертоносный пилот США озвучил прогноз

Экс-пилот Воздушных сил США Дэн Гемптом, которого называют "самым смертоносным пилотом F-16", поделился своим видением развития событий на фронте после того, как Украина получит западные истребители.

Какого эффекта ожидать от F-16 на поле боя

По словам бывшего американского пилота, ему сложно делать прогнозы, поскольку он не знает, что именно получит Украина вместе с F-16.

Дэн Гемптом убежден в том, что с правильным оружием возможно абсолютно все.

У нас есть средства поражения, которые можно использовать с большого расстояния. Однако у нас также есть оружие, которое не хуже и вблизи. Что касается Крымского полуострова, то есть несколько способов усложнить пребывание россиян там. Украинцы это знают, россияне тоже, потому вам не нужно, чтобы я об этом говорил. Дэн Гемптом Экс-пилот Воздушных сил США

Он также отмечает, что F-16 вполне способен поразить большинство целей, которые будет нужно уничтожить.

По словам американского пилота, для ВСУ будет крайне важно контролировать небо над зоной боевых действий — это означает преимущество в воздухе и возможность сбивать МиГи и СУшки.

Каким может быть оружие для F-16

Если говорить о поражении целей на земле, то, прежде всего, речь идет о крылатых авиационных бомбах, ракетах класса "воздух-земля" и о планерном оружии.

Как отмечает Дэн Гемптом, нельзя также забывать об оружии, у которого есть двигатели и различные типы наводки, которые можно использовать в зависимости от окружающей среды и цели.