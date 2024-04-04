Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал руководителей МИД других европейских стран оказывать давление на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с требованиями рассмотреть проект помощи Украине.
Кэмерон призывает ЕС давить на Палату представителей США о помощи Украине
Он добавил, что руководители МИД европейских стран должны играть реальную роль в продвижении вопроса помощи Украине в США.
Глава МИД Британии предупредил, что вполне вероятный вариант поражения Украины, который вызовет триумв в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне.
Кэмерон добавил, что при таком варианте страны ЕС и НАТО ожидает очень опасное будущее.
Также глава МИД Британии призвал другие страны НАТО ускорить работу по отправке Украине оружия, срок годности которого истекает.
По словам Кемерона, странам Запада необходимо "надавить" на свои министерства финансов, чтобы они разрешили конфискацию российских активов в пользу Украины любыми способами.
Почему не следует ожидать британских военных в Украине
Глава МИД Британии исключил введение британских войск в Украину.
По его убеждению, НАТО будет вмешаться в случае нападения России на страны Балтии или Польшу.
В то же время он призывает оказать украинской армии всю возможную помощь.
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