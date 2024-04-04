Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал руководителей МИД других европейских стран оказывать давление на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с требованиями рассмотреть проект помощи Украине.

Кэмерон призывает ЕС давить на Палату представителей США о помощи Украине

Крайне важно, чтобы мы дозвонились или, в моем случае, лично встретились со спикером Джонсоном в Палате представителей, чтобы добиться принятия этого законопроекта, — отметил Кэмерон. Поделиться

Он добавил, что руководители МИД европейских стран должны играть реальную роль в продвижении вопроса помощи Украине в США.

Конгресс прислушивается к тому, что говорят другие, и к тому, что Америка способна сделать, — объясняет Кэмерон. Поделиться

Глава МИД Британии предупредил, что вполне вероятный вариант поражения Украины, который вызовет триумв в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне.

Кэмерон добавил, что при таком варианте страны ЕС и НАТО ожидает очень опасное будущее.

Также глава МИД Британии призвал другие страны НАТО ускорить работу по отправке Украине оружия, срок годности которого истекает.

Это оружие должно быть передано Украине — не дорогостоящее, списанное в наших собственных странах, — подчеркнул Кэмерон. Поделиться

По словам Кемерона, странам Запада необходимо "надавить" на свои министерства финансов, чтобы они разрешили конфискацию российских активов в пользу Украины любыми способами.

Почему не следует ожидать британских военных в Украине

Глава МИД Британии исключил введение британских войск в Украину.

Если мы сможем получить эти деньги от Конгресса, если мы сможем предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, если мы сможем показать Путину, что он не сможет переждать, и что Украина даст отпор и отвоюет больше своей территории... Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре, мы посмотрим на ситуацию в Украине и посмотрим на все больше и больше членов НАТО, которые тратят 2% своего ВВП на оборону, и скажем, что это история успеха, — подчеркнул Кэмерон. Поделиться

По его убеждению, НАТО будет вмешаться в случае нападения России на страны Балтии или Польшу.

В то же время он призывает оказать украинской армии всю возможную помощь.