В США предупреждают о резком изменении тактики армией РФ

Американские аналитики фиксируют увеличение количества и масштабов российских механизированных наземных штурмов на отдельных участках украинского фронта.

Что происходит на поле боя в Украине

Команда ISW заявляет о существенном общем увеличении количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.

В американском Институте изучения войны также обращают внимание на то, что российские захватчики могут увеличить общий темп своих наступательных операций в Украине.

Что важно понимать, стремительное наращивание российских механизированных штурмов происходит одновременно с усилением ракетных ударов и ударов беспилотников по украинским энергетическим объектам.

Войска РФ могут усиливать удары для дальнейшего давления на украинское командование для развертывания систем противовоздушной обороны за пределами фронта, чтобы безопаснее для себя усиливать авиационные операции с целью поддержки наземных операций. Поделиться

ВСУ тяжело держать оборону на фоне нехватки западного вооружения

Как узнали американские аналитики от своих источников в ВСУ, недостаточное и запоздалое поступление новых западных систем в Украину позволяет солдатам РФ адаптироваться к ним и сглаживать вероятные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить украинским войскам в противном случае.

Кроме того, команда ISW ссылается на новый материал издания Politico, опубликованный 3 апреля.

В нем журналисты публикуют заявления высокопоставленных украинских офицеров.

По словам последних, новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы оказать максимально эффективное оперативное влияние на поле боя.