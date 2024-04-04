В США предупреждают о резком изменении тактики армией РФ

Американские аналитики фиксируют увеличение количества и масштабов российских механизированных наземных штурмов на отдельных участках украинского фронта.
Что происходит на поле боя в Украине
Команда ISW заявляет о существенном общем увеличении количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.
В американском Институте изучения войны также обращают внимание на то, что российские захватчики могут увеличить общий темп своих наступательных операций в Украине.
Что важно понимать, стремительное наращивание российских механизированных штурмов происходит одновременно с усилением ракетных ударов и ударов беспилотников по украинским энергетическим объектам.
ВСУ тяжело держать оборону на фоне нехватки западного вооружения
Как узнали американские аналитики от своих источников в ВСУ, недостаточное и запоздалое поступление новых западных систем в Украину позволяет солдатам РФ адаптироваться к ним и сглаживать вероятные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить украинским войскам в противном случае.
Кроме того, команда ISW ссылается на новый материал издания Politico, опубликованный 3 апреля.
В нем журналисты публикуют заявления высокопоставленных украинских офицеров.
По словам последних, новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы оказать максимально эффективное оперативное влияние на поле боя.
В случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится.
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