У США попереджають про різку зміну тактики армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У США попереджають про різку зміну тактики армією РФ

армія РФ
Джерело:  ISW

Американські аналітики фіксують збільшення кількості та масштабів механізованих наземних штурмів на окремих ділянках українського фронту.

Що відбувається на полі бою в Україні

Команда ISW заявляє про суттєве загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.

В американському Інституті вивчення війни також звертають увагу на те, що російські загарбники можуть збільшити загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.

Що важливо розуміти, стрімке нарощення російських механізованих штурмів відбувається одночасно з посиленням ракетних ударів і ударів безпілотників по українських енергетичних об'єктах.

Війська РФ можуть посилювати удари з метою подальшого тиску на українське командування для розгортання систем протиповітряної оборони за межами фронту, аби безпечніше для себе посилювати авіаційні операції з метою підтримки наземних операцій.

ЗСУ важко тримати оборону на тлі браку західного озброєння

Як дізналися американські аналітики від своїх джерел у ЗСУ, недостатнє і запізніле надходження нових західних систем в Україну дає можливість солдатам РФ адаптуватися до них і згладжувати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.

Окрім того, команда ISW посилається на новий матеріал видання Politico, який був опублікований 3 квітня.

У ньому журналісти зібрали думки високопоставлених українських офіцерів, які говорили на умовах анонімності.

За словами останніх, нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою.

У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.

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