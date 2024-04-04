У США попереджають про різку зміну тактики армією РФ

Американські аналітики фіксують збільшення кількості та масштабів механізованих наземних штурмів на окремих ділянках українського фронту.
Що відбувається на полі бою в Україні
Команда ISW заявляє про суттєве загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.
В американському Інституті вивчення війни також звертають увагу на те, що російські загарбники можуть збільшити загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.
Що важливо розуміти, стрімке нарощення російських механізованих штурмів відбувається одночасно з посиленням ракетних ударів і ударів безпілотників по українських енергетичних об'єктах.
ЗСУ важко тримати оборону на тлі браку західного озброєння
Як дізналися американські аналітики від своїх джерел у ЗСУ, недостатнє і запізніле надходження нових західних систем в Україну дає можливість солдатам РФ адаптуватися до них і згладжувати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.
Окрім того, команда ISW посилається на новий матеріал видання Politico, який був опублікований 3 квітня.
У ньому журналісти зібрали думки високопоставлених українських офіцерів, які говорили на умовах анонімності.
За словами останніх, нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою.
У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.
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