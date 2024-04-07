За словами очільника комітету з розвідки Палати представників Майка Тернера, у Конгресі США почала стрімко ширитися російська пропаганда, з якою ніхто не поспішає боротися.

Що відбувається у Конгресі США

За словами Тернера, він згодний з заявою з конгресмена Майкла Маккола про те, що російська пропаганда потрапила до Сполучених Штатів і інфікувала значну частину бази його партії.

О, це абсолютно правда… Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників, — підкреслив політик. Поширити

Він також звернув увагу на те, що є члени Конгресу, які поширюють фейкові наративи на те, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО.

Володимир Путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включаючи претензії на всю територію України як Росії, — підкреслив Майк Тернер. Поширити

На його переконання, саме російська пропаганда є тим фактором, який ускладнює надання Україні важливої допомоги.

Допомога США для України. Що може змінитися

Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно заявив, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких — можливе виділення допомоги у кредит.

Окрім того, наголошується, що уже 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.