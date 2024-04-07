За словами очільника комітету з розвідки Палати представників Майка Тернера, у Конгресі США почала стрімко ширитися російська пропаганда, з якою ніхто не поспішає боротися.
Що відбувається у Конгресі США
За словами Тернера, він згодний з заявою з конгресмена Майкла Маккола про те, що російська пропаганда потрапила до Сполучених Штатів і інфікувала значну частину бази його партії.
Він також звернув увагу на те, що є члени Конгресу, які поширюють фейкові наративи на те, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО.
На його переконання, саме російська пропаганда є тим фактором, який ускладнює надання Україні важливої допомоги.
Допомога США для України. Що може змінитися
Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно заявив, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких — можливе виділення допомоги у кредит.
Окрім того, наголошується, що уже 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.
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