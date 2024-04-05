У США занепокоєні обсягами військової допомоги Росії з боку Китаю

За словами очільника Держдепа США Ентоні Блінкена, обсяги військової допомоги Росії з боку Китаю на тлі розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України набувають загрозливих масштабів.

Що відомо про військову підтримку Росії Китаєм на тлі війни проти України

Блінкен зазначив, що наразі Пекін поглиблює підтримку російського оборонного комплексу і сприяє продовженню розв’язаної Росією війни проти України.

За його словами, масштаби допомоги КНР країні-агресорці Росії викликають реальне занепокоєння.

Глава Держдепу США зазначив, що мова йде про отримання Росією від Китаю певних інструментів та ресурсів, а також про проведення технічних експертиз.

Блінкен підкреслив, що Китай допомагає Росії із виробництвом оптичного обладнання і ракетного палива.

Окрім цього Росія отримує від КНР допомогу у власних космічних програмах.

Попередження були чіткими. Відбувся зсув, і це відчувалося в залі... Це був новий розвиток подій. Це було дуже вражаюче, — зазначив співрозмовник журналістів видання, який перебував під час виступу Блінкена на зустрічі з міністрами закордонних справ Євросоюзу та НАТО Поширити

Держсекретар закликав союзників зробити три речі: висловити занепокоєння безпосередньо Китаю, публічно говорити про це, а також вжити заходів щодо організацій і компаній, які зміцнюють промислову базу РФ.

Знайома з ситуацією людина розповіла, що адміністрацію президента Джо Байдена особливо турбує надання Росії палива для ракет.

Як затримка допомоги Україні від США впливає на ситуацію на фронті

За інформацією журналістів видання The New York Times, через затримку військової допомоги з боку США українські військові змушені жорстко економити на боєприпасах до артилерійських та мінометних систем.

Автори матеріалу зазначають, що гострий дефіцит боєприпасів особливо відчувається на тлі будівництва оборонних споруд.

Аналітики підкреслюють, що українські військові наразі мають утримувати фронт і не допустити окупаційну армію РФ до позицій, на яких ще не облаштовано оборону.

Журналісти також пишуть, що РФ має перевагу в боєприпасах протягом усієї повномасштабної війни.

За різними даними, співвідношення випущених боєприпасів зараз становить 5:1 на користь РФ.

Погіршує ситуацію й те, що Росія готується до свого нового наступу та вже має достатню кількість снарядів для його проведення.

Втім, усе може змінитися, якщо США усе ж таки виділять новий пакет допомоги для України.

Адже Вашингтон був головним постачальником боєприпасів для України.

Крім того, видання відзначає чеську ініціативу, яка хоч ще й не поставила Києву снаряди, але вже частково спростила ситуацію.

Адже знаючи, що Україна отримає боєприпаси, Сили оборони можуть дозволити собі використовувати більше снарядів із власних запасів.