Як повідомляє спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, він уже запропонував організувати міжнародну мирну конференцію, у якій візьмуть участь Україна та РФ.
Китай добивається проведення мирної конференції
Представник КНР запевняє, що офіційні Київ та Москва, мовляв, досі плекають надію на те, що війна може завершитися завдяки переговорам.
Однак, що важливо розуміти, Україна та РФ по-різному бачать вирішення конфлікту.
Лі Хуей також заявляє, що китайська влада стурбована можливим загостренням на фронті, яке може відбутися уже незабаром.
Китай назвав свої вимоги до мирної конференції
За словами Лі Хуей, офіційний Пекін хоче, щоб міжнародна конференція була визнана і Росією, і Україною.
Окрім того, вкрай важливо, щоб країни були її рівноправними учасниками.
Ба більше, на його переконання, конференція, яку має намір провести Швейцарія в 2024 році, "приречена на провал".
Він також наголосив, що КНР "з розпростертими обіймами" буде приймати все, що сприятиме деескалації конфлікту та перемовинам.
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