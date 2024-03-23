Як повідомляє спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, він уже запропонував організувати міжнародну мирну конференцію, у якій візьмуть участь Україна та РФ.

Китай добивається проведення мирної конференції

Представник КНР запевняє, що офіційні Київ та Москва, мовляв, досі плекають надію на те, що війна може завершитися завдяки переговорам.

Однак, що важливо розуміти, Україна та РФ по-різному бачать вирішення конфлікту.

Лі Хуей також заявляє, що китайська влада стурбована можливим загостренням на фронті, яке може відбутися уже незабаром.

Всі сторони наполягають на своїх позиціях, і існує відносно великий розрив у їхньому розумінні мирних переговорів... але всі згодні з тим, що переговори, а не зброя, врешті-решт, покладуть край цій війні. Через більш ніж два роки після початку війни не тільки немає ознак затишшя в бойових діях, але й існує загроза подальшої ескалації конфлікту Лі Хуей Спеціальний представник Китаю у справах Євразії

Китай назвав свої вимоги до мирної конференції

За словами Лі Хуей, офіційний Пекін хоче, щоб міжнародна конференція була визнана і Росією, і Україною.

Окрім того, вкрай важливо, щоб країни були її рівноправними учасниками.

Ба більше, на його переконання, конференція, яку має намір провести Швейцарія в 2024 році, "приречена на провал".

Я повинен підкреслити, що китайська сторона не надає перевагу одній стороні над іншою, а лише хоче переконатися, що зустріч буде успішною. Як бачите, наміри китайської сторони дуже чіткі: сприяти якнайшвидшому політичному врегулюванню цієї кризи, — заявив Лі Хуей. Поширити

Він також наголосив, що КНР "з розпростертими обіймами" буде приймати все, що сприятиме деескалації конфлікту та перемовинам.