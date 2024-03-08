Китай заявив про візит свого представника до України
Категорія
Політика
Дата публікації

Китай заявив про візит свого представника до України

Лі Хуей та Дмитро Кулеба
Джерело:  online.ua

Як повідомляє МЗС КНР, 7 березня в Києві спецпредставник КНР Лі Хуей провів "відверті та дружні" переговори з українською владою.

Представник Китаю провів переговори у Києві

Спеціальний представник Лі Хуей провів відверті та дружні переговори про китайсько-українські відносини та українську кризу з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, першим віце-прем'єр-міністром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, — йдеться в заяві МЗС РФ.

Окрім того, наголошується, що під час зустрічі були присутні посол КНР в Україні Фань Сяньжун, посол України в КНР Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші офіційні особи".

За словами пресслужби китайського дипломатичного відомства, увечері 7 березня Лі Хуей завершив свій візит в Україну і поїздом залишив Київ.

Як в ОПУ коментують переговори з представником Китаю

В Офісі президента ввечері 7 березня офіційно заявили, що відбувся брифінг під головуванням Андрія Єрмака щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань для делегації КНР на чолі зі спеціальним представником Лі Хуеєм.

Делегації з Китаю розповіли про:

  1. ситуацію на фронті та хід боїв,

  2. функціонування "зернового коридору",

  3. повернення військовополонених,

  4. захист прав цивільних заручників,

  5. повернення депортованих Росією українських дітей.

Ба більше, повідомляється, що китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР.

Також було порушено питання про можливості сприяння китайської сторони у припиненні насильницької депортації українських дітей, обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантування ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Будівництво великого газопроводу з РФ до Китаю затримується. FT розкрило деталі
Газ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Військова допомога Україні. Китай вимагає у США припинити надання зброї
Китай
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна переконує Китай щодо участі в саміті миру — Bloomberg
Дмитро Кулеба

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?