Китай заявив про візит свого представника до України

Як повідомляє МЗС КНР, 7 березня в Києві спецпредставник КНР Лі Хуей провів "відверті та дружні" переговори з українською владою.

Представник Китаю провів переговори у Києві

Спеціальний представник Лі Хуей провів відверті та дружні переговори про китайсько-українські відносини та українську кризу з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, першим віце-прем'єр-міністром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, — йдеться в заяві МЗС РФ. Поширити

Окрім того, наголошується, що під час зустрічі були присутні посол КНР в Україні Фань Сяньжун, посол України в КНР Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші офіційні особи".

За словами пресслужби китайського дипломатичного відомства, увечері 7 березня Лі Хуей завершив свій візит в Україну і поїздом залишив Київ.

Як в ОПУ коментують переговори з представником Китаю

В Офісі президента ввечері 7 березня офіційно заявили, що відбувся брифінг під головуванням Андрія Єрмака щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань для делегації КНР на чолі зі спеціальним представником Лі Хуеєм.

Делегації з Китаю розповіли про:

ситуацію на фронті та хід боїв, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників, повернення депортованих Росією українських дітей.

Ба більше, повідомляється, що китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР.