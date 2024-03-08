Китай заявил о визите своего представителя в Украину

Как сообщает МИД КНР, 7 марта в Киеве спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел "откровенные и дружеские" переговоры с украинскими властями.
Представитель Китая провел переговоры в Киеве
Кроме того, сообщается, что во время встречи присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, замминистра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица.
По словам пресс-службы китайского дипломатического ведомства, вечером 7 марта Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и на поезде покинул Киев.
Как в ОПУ комментируют переговоры с представителем Китая
В Офисе президента вечером 7 марта официально заявили, что состоялся брифинг под председательством Андрея Ермака по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам для делегации КНР во главе со специальным представителем Ли Хуэем.
Делегации из Китая рассказали о:
ситуацию на фронте,
функционировании "зернового коридора",
возвращении военнопленных,
защите прав гражданских заложников,
возвращении депортированных Россией украинских детей.
Более того, сообщается, что китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР.
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