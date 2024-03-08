Китай заявил о визите своего представителя в Украину
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Китай заявил о визите своего представителя в Украину

Ли Хуэй и Кулеба
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Источник:  online.ua

Как сообщает МИД КНР, 7 марта в Киеве спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел "откровенные и дружеские" переговоры с украинскими властями.

Представитель Китая провел переговоры в Киеве

Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, — сказано в заявлении МИД КНР .

Кроме того, сообщается, что во время встречи присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, замминистра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица.

По словам пресс-службы китайского дипломатического ведомства, вечером 7 марта Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и на поезде покинул Киев.

Как в ОПУ комментируют переговоры с представителем Китая

В Офисе президента вечером 7 марта официально заявили, что состоялся брифинг под председательством Андрея Ермака по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам для делегации КНР во главе со специальным представителем Ли Хуэем.

Делегации из Китая рассказали о:

  1. ситуацию на фронте,

  2. функционировании "зернового коридора",

  3. возвращении военнопленных,

  4. защите прав гражданских заложников,

  5. возвращении депортированных Россией украинских детей.

Более того, сообщается, что китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР.

Также был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороне в прекращении насильственной депортации украинских детей, обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.

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