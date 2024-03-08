Китай заявил о визите своего представителя в Украину

Как сообщает МИД КНР, 7 марта в Киеве спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел "откровенные и дружеские" переговоры с украинскими властями.

Представитель Китая провел переговоры в Киеве

Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, — сказано в заявлении МИД КНР . Поделиться

Кроме того, сообщается, что во время встречи присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, замминистра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица.

По словам пресс-службы китайского дипломатического ведомства, вечером 7 марта Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и на поезде покинул Киев.

Как в ОПУ комментируют переговоры с представителем Китая

В Офисе президента вечером 7 марта официально заявили, что состоялся брифинг под председательством Андрея Ермака по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам для делегации КНР во главе со специальным представителем Ли Хуэем.

Делегации из Китая рассказали о:

ситуацию на фронте, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников, возвращении депортированных Россией украинских детей.

Более того, сообщается, что китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР.