Китай надає РФ економічну допомогу і нарощує торгівлю — розвідка США
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Китай надає РФ економічну допомогу і нарощує торгівлю — розвідка США

Китай
Джерело:  Reuters

Американська розвідка зазначає, що Китай надає Росії економічну і допомогу в забезпеченні безпеки в умовах триваючої війни проти України.

Китай допомагає РФ не тільки економічно

У доповіді американських спецслужб зазначено, що Америка стикається з "дедалі крихкішим світовим порядком", напруженим через конкуренцію великих держав, транснаціональні виклики і регіональні конфлікти.

Амбітний, але тривожний Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, як-от Іран, і більш здібні недержавні суб'єкти кидають виклик давно усталеним правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній, — йдеться в доповіді ЦРУ.

Після понад двох років війни в Україні основна увага доповіді приділяється загрозам з боку головних суперників Сполучених Штатів — Китаю та Росії. Наголошується, що Китай надає Росії економічну допомогу та підтримує російську промислову базу.

Торгівля між Китаєм та Росією зростає з початку війни в Україні, а (китайський) експорт товарів з потенційним військовим призначенням збільшився більш ніж утричі з 2022 року.

У своїх свідченнях директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс закликала законодавців схвалити збільшення військової допомоги Україні. За її словами, "важко уявити, як Україна" зможе утримати відвойовані у Росії території без додаткової допомоги з боку Вашингтона.

Крім того, у доповіді міститься попередження, що Китай може використати технології, щоб спробувати вплинути на цьогорічні вибори в США.

Що відомо про зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння ухилянню від санкцій. Так, ще влітку американська розвідка заявляла, що КНР постачає Росії технології та обладнання.

Раніше в листопаді 2023 року Європарламент закликав посилити контроль та вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити обмежувальні заходи, введені країнами ЄС.

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