Китай оказывает РФ экономическую помощь и наращивает торговлю – разведка США
Категория
Мир
Дата публикации

Китай оказывает РФ экономическую помощь и наращивает торговлю – разведка США

Китай
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Источник:  Reuters

Американская разведка отмечает, что Китай оказывает России экономическую и помощь в обеспечении безопасности в условиях продолжающейся войны против Украины.

Китай помогает РФ не только экономически

В докладе американских спецслужб отмечено, что Америка сталкивается с "усугубляющимся мировым порядком", напряженным из-за конкуренции великих государств, транснациональных вызовов и региональных конфликтов.

Амбициозный, но тревожный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные государства, как Иран, и более способные негосударственные субъекты бросают вызов давно устоявшимся правилам международной системы, а также верховенству США в ней, — говорится в докладе ЦРУ.

После двух лет войны в Украине основное внимание доклада уделяется угрозам со стороны главных соперников Соединенных Штатов — Китая и России. Отмечается, что Китай оказывает экономическую помощь России и поддерживает российскую промышленную базу.

Торговля между Китаем и Россией растет с начала войны в Украине, а (китайский) экспорт товаров с потенциальным военным назначением увеличился более чем в три раза с 2022 года.

В своих показаниях директор Национальной разведки США Эврил Гейнс призвала законодателей одобрить увеличение военной помощи Украине. По ее словам, "трудно представить, как Украина" сможет удержать отвоеванные у России территории без дополнительной помощи со стороны Вашингтона.

Кроме того, в докладе содержится предупреждение, что Китай может использовать технологии, чтобы попытаться повлиять на нынешние выборы в США.

Что известно о связях Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействия уклонению от санкций. Да, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.

Ранее в ноябре 2023 года Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить ограничительные меры, введенные странами ЕС.

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