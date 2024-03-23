Китай обратился с неожиданным предложением к Украине и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Китай обратился с неожиданным предложением к Украине и РФ

Китай
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Источник:  Reuters

Как сообщает специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, он предложил организовать международную мирную конференцию, в которой примут участие Украина и РФ.

Китай добивается проведения мирной конференции

Представитель КНР уверяет, что официальные Киев и Москва, мол, до сих пор питают надежду на то, что война может завершиться благодаря переговорам.

Однако, что важно понимать, Украина и РФ по-разному видят разрешение конфликта.

Ли Хуэй также заявляет, что китайские власти озабочены возможным обострением на фронте, которое может произойти уже в скором времени.

Все стороны настаивают на своих позициях, и существует относительно большой разрыв в их понимании мирных переговоров... но все согласны с тем, что переговоры, а не оружие, в конце концов, положат конец этой войне. Спустя более чем два года после начала войны не только нет признаков затишья в боевых действиях, но и существует угроза дальнейшей эскалации конфликта.

Ли Хуэй

Ли Хуэй

Специальный представитель Китая по делам Евразии

Китай назвал свои требования к мирной конференции

По словам Ли Хуэй, официальный Пекин хочет, чтобы международная конференция была признана и Россией, и Украиной.

Кроме того, очень важно, чтобы страны были ее равноправными участниками.

Более того, по его убеждению, конференция, которую намерена провести Швейцария в 2024 году, "обречена на провал".

Я должен подчеркнуть, что китайская сторона не предпочитает одну сторону другой, а лишь хочет убедиться, что встреча будет успешной. Как видите, намерения китайской стороны очень четкие: способствовать скорейшему политическому урегулированию этого кризиса, — заявил Ли Хуэй.

Он также подчеркнул, что КНР "с распростертыми объятиями" будет принимать все, что будет способствовать деэскалации конфликта и переговорам.

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