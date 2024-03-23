Как сообщает специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, он предложил организовать международную мирную конференцию, в которой примут участие Украина и РФ.
Китай добивается проведения мирной конференции
Представитель КНР уверяет, что официальные Киев и Москва, мол, до сих пор питают надежду на то, что война может завершиться благодаря переговорам.
Однако, что важно понимать, Украина и РФ по-разному видят разрешение конфликта.
Ли Хуэй также заявляет, что китайские власти озабочены возможным обострением на фронте, которое может произойти уже в скором времени.
Китай назвал свои требования к мирной конференции
По словам Ли Хуэй, официальный Пекин хочет, чтобы международная конференция была признана и Россией, и Украиной.
Кроме того, очень важно, чтобы страны были ее равноправными участниками.
Более того, по его убеждению, конференция, которую намерена провести Швейцария в 2024 году, "обречена на провал".
Он также подчеркнул, что КНР "с распростертыми объятиями" будет принимать все, что будет способствовать деэскалации конфликта и переговорам.
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