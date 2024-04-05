По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, объемы военной помощи России со стороны Китая на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины приобретают угрожающие масштабы.

Что известно о военной поддержке России Китаем на фоне войны против Украины

Блинкен отметил, что в настоящее время Пекин углубляет поддержку российского оборонного комплекса и способствует продолжению развязанной Россией войны против Украины.

По его словам, масштабы помощи КНР стране-агрессорке России вызывают реальную обеспокоенность.

Глава Госдепа США отметил, что речь идет о получении Россией от Китая определенных инструментов и ресурсов, а также о проведении технических экспертиз.

Блинкен подчеркнул, что Китай помогает России с производством оптического оборудования и ракетного топлива.

Кроме того, Россия получает от КНР помощь в собственных космических программах.

Предупреждения были четкими. Произошел оползень, и это чувствовалось в зале... Это было новое развитие событий. Это было очень поразительно, — отметил собеседник журналистов издания, находившийся во время выступления Блинкена на встрече с министрами иностранных дел Евросоюза и НАТО Поделиться

Госсекретарь призвал союзников сделать три вещи: выразить обеспокоенность непосредственно Китаю, публично говорить об этом, а также принять меры по организациям и компаниям, укрепляющим промышленную базу РФ.

Знакомый с ситуацией человек рассказал, что администрацию президента Джо Байдена особенно беспокоит предоставление России топлива для ракет.

Как задержка помощи Украине от США влияет на ситуацию на фронте

По информации журналистов издания The New York Times, из-за задержки военной помощи со стороны США украинские военные вынуждены жестко экономить на боеприпасах к артиллерийским и минометным системам.

Авторы материала отмечают, что острый дефицит боеприпасов особенно ощутим на фоне строительства оборонительных сооружений.

Аналитики подчеркивают, что украинские военные должны удерживать фронт и не допустить оккупационную армию РФ до позиций, на которых еще не обустроена оборона.

Журналисты также пишут, что у РФ преимущество в боеприпасах на протяжении всей полномасштабной войны.

По разным данным, соотношение выпущенных боеприпасов сейчас составляет 5:1 в пользу РФ.

Усугубляет ситуацию и то, что Россия готовится к своему новому наступлению и уже достаточно снарядов для его проведения.

Впрочем, все может измениться, если США все же выделят новый пакет помощи Украине.

Вашингтон ведь был главным поставщиком боеприпасов для Украины.

Кроме того, издание отмечает чешскую инициативу, которая хотя и не поставила Киеву снаряды, но уже частично упростила ситуацию.

Зная, что Украина получит боеприпасы, Силы обороны могут позволить себе использовать больше снарядов из собственных запасов.