Пані посол США розкрила план Путіна щодо Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Пані посол США розкрила план Путіна щодо Харкова

Харків
Джерело:  online.ua

На переконання пані посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, російський диктатор Володимир Путін усіляко намагається посіяти паніку у Харкові.

Чому Росія посилила терор Харкова та області

Американська дипломатка однією з перших відреагувала на новий обстріл Росією Харківщини.

Своїми думками з цього приводу вона поділилася у Twitter (Х).

Бріджит Брінк звернула увагу на те, що під удар ворога потрапив Куп’янськ: росіяни влучили у житловий будинок і вбили 85-річну жінку.

Пані посол переконана в тому, що Путін просто намагається різними способами посіяти паніку у Харкові та області.

Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку, — написала посол, висловивши співчуття близьким усіх загиблих "у цьому безстрашному регіоні".

Що відомо про ситуацію у Харківській області

Як повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, Росія не припиняє масованих обстрілів міст та сіл Харківщини, тероризуючи мирне населення, а також атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Найбільших обстрілів зазнали населені пункти на Куп‘янському напрямку, Вовчанськ, Борова. Опівдні росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева. Пошкоджені резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без постраждалих.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Очільник Харківської ОДА

Окрім того, зазначається, що були введені планові відключення світла.

Синєгубов заявляє про брак потужностей, однак поки, за його словами загрози для масштабного відключення світла по місту немає.

Розглядаємо можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, — попередив він.

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