Пані посол США розкрила план Путіна щодо Харкова

На переконання пані посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, російський диктатор Володимир Путін усіляко намагається посіяти паніку у Харкові.
Чому Росія посилила терор Харкова та області
Американська дипломатка однією з перших відреагувала на новий обстріл Росією Харківщини.
Своїми думками з цього приводу вона поділилася у Twitter (Х).
Бріджит Брінк звернула увагу на те, що під удар ворога потрапив Куп’янськ: росіяни влучили у житловий будинок і вбили 85-річну жінку.
Пані посол переконана в тому, що Путін просто намагається різними способами посіяти паніку у Харкові та області.
Що відомо про ситуацію у Харківській області
Як повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, Росія не припиняє масованих обстрілів міст та сіл Харківщини, тероризуючи мирне населення, а також атакуючи енергетичну інфраструктуру.
Окрім того, зазначається, що були введені планові відключення світла.
Синєгубов заявляє про брак потужностей, однак поки, за його словами загрози для масштабного відключення світла по місту немає.
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