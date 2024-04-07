Армія РФ вчергове обстріляла Харків. Постраждали цивільні
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вчергове обстріляла Харків. Постраждали цивільні

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
Read in English

У Харкові через попадання російського дрона до приватного будинку під час атаки 7 квітня постраждали троє людей.

Що відомо про обстріл Харкова в ніч на 7 квітня

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, о 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.

Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, — зазначив голова ОВА.

Також, за словами Синєгубова, о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" і по Лозівському та Харківському районах, без постраждалих.

Обстріл Харкова

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа.

Нагадаємо, як раніше розповідав голова ОВА Олег Синєгубов, РФ навмисне завдає подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на удари по правоохоронцям та рятувальникам, які приїздять на ліквідацію першої хвилі обстрілів.

До того ж російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону — Харківського, Богодухівського, Чугуївського районів, Вовчанського та Куп'янського напрямків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Роспропаганда поширює фейк про побиття військовими ЗСУ жінки на Харківщині
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знову атакувала Харків. Є загиблий та поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
КАБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники знищили комплекс "Муром-П" на Харківському напрямку — відео
ДПСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?