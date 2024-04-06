Росія знову атакувала Харків. Є загиблий та поранені

Близько 16.00 російська армія знову вдарила по Харкову. Попередньо, на місто скинули керовані авіабомби. Відомо про загиблого та постраждалих.
Армія РФ нанесла удар по Харкову
О 16.02 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові атаки терористичної армії Росії по Харкову.
Пізніше Терехов надав інформацію про одного загиблого та поранених, кількість яких уточнюється.
Цю інформацію підтвердив і керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, загоряння автомобіля. Триває огляд профільними службами.
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Внаслідок атаки РФ по Харкову зросла кількість жертв
Росія атакувала Харків вночі 6 квітня. Кількість загиблих зробла до 7, поранених вже 11.
Як повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов, у ніч проти 6 квітня місто атакували ракетами С-300. Знову били двічі. Цілилися по житлових багатоповерхівках і цивільній інфраструктурі.
Другий обстріл почався через 30 хв після першого.
Внаслідок атаки, повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих 9-поверхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.
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