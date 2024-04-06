Россия снова атаковала Харьков. Есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова атаковала Харьков. Есть погибший и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБы
Read in English
Читати українською

Около 16.00 российская армия снова ударила по Харькову. Предварительно, на город сбросили управляемые авиабомбы. Известно о погибшем и пострадавших.

Армия РФ нанесла удар по Харькову

В 16.02 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых атаках террористической армии России по Харькову.

Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Городской голова Харькова

Позже Терехов предоставил информацию об одном погибшем и раненых, количество которых уточняется.

Эту информацию подтвердил и руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается обзор профильными службами.

Новость дополняется…

В результате атаки РФ по Харькову возросло количество жертв

Россия атаковала Харьков ночью 6 апреля. Число погибших сделало до 7, раненых уже 11.

Как сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов, в ночь на 6 апреля город атаковали ракетами С-300. Снова били дважды. Целились по жилым многоэтажкам и гражданской инфраструктуре.

Второй обстрел начался спустя 30 мин после первого.

В результате атаки полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди разбитых 9-этажек — две воронки, размером 5 на 5 метров.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Харьков — возросло количество жертв
ДСНС Украины
Массированная атака РФ на Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьков "шахедами". В результате удара погибли 6 человек
Игорь Терехов
харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Харьковщине без света осталось 300 тысяч жителей из-за сетевых ограничений
Министерство энергетики Украины
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?