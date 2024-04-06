Россия снова атаковала Харьков. Есть погибший и раненые

Около 16.00 российская армия снова ударила по Харькову. Предварительно, на город сбросили управляемые авиабомбы. Известно о погибшем и пострадавших.

Армия РФ нанесла удар по Харькову

В 16.02 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых атаках террористической армии России по Харькову.

Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется. Игорь Терехов Городской голова Харькова

Позже Терехов предоставил информацию об одном погибшем и раненых, количество которых уточняется.

Эту информацию подтвердил и руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается обзор профильными службами.

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В результате атаки РФ по Харькову возросло количество жертв

Россия атаковала Харьков ночью 6 апреля. Число погибших сделало до 7, раненых уже 11.

Как сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов, в ночь на 6 апреля город атаковали ракетами С-300. Снова били дважды. Целились по жилым многоэтажкам и гражданской инфраструктуре.

Второй обстрел начался спустя 30 мин после первого.

В результате атаки полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди разбитых 9-этажек — две воронки, размером 5 на 5 метров.