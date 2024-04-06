Россия атаковала Харьков "шахедами". В результате удара погибли 6 человек

Из-за ночного удара РФ по Шевченковскому району Харькова погибли шесть человек. Еще 10 жителей города получили ранения.

Что известно о ночном обстреле РФ Харькова

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове в Шевченковском районе погибли 6 человек и 10 ранены.

Глава областной администрации Олег Синегубов уточнил, что самому младшему пострадавшему 23 года — парень получил взрывную травму и обломочные ранения. В среднем также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет. Другие пострадавшие с легкими ранениями.

"Шахеды" попали по жилой застройке — повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

Начальник главного управления национальной полиции Харькова Владимир Тимошко сообщил, что россияне ударили по городу ракетами С-300.

Ночью рашисты ударили по Харькову ракетами С-300. По спящему городу. После полуночи жилым кварталом в Шевченковском районе российские изверги выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300, — сообщили в полиции. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Украину 6 апреля

По данным ПС ВСУ, россияне атаковали ночью Украину:

32 дронами Shahed и шестью ракетами разных типов — тремя зенитными ракетами С-300 из Белгородской области

двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Саратовской области

одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.