Преступная армия РФ в пятницу, 5 апреля, наносит удары по Харькову. В городе раздается воздушная тревога.

Что известно об атаке армии РФ по Харькову

Отмечается, что в 16.37 в городе прогремели взрывы.

В Харькове и почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя преступной армии РФ МиГ-31К.

Впоследствии в городе раздались повторные взрывы.

Это уже второй удар россиян по Харькову за день. Перед этим российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы по области.

До этого в 15:00 в Харькове и Запорожье прогремели взрывы.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ свергла на город авиабомбы КАБ.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил в это же время: "Два взрыва в Запорожье".

В чем сложность отражения воздушных атак армии РФ по Харькову

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наибольшую сложность в отражении воздушных атак преступной армии РФ по Харькову представляет близость к российской границе.

Евлаш объяснил, что из-за этого у мобильных групп ПВО остается очень мало времени для установления маршрута и уничтожения враждебных целей.

Спикер ПС ВСУ отметил, что враг анализирует свои маршруты и использует более сложные участки местности, рельефа, для преодоления которых силам ПВО необходимо больше времени.

Он также отметил, что Харьков достаточно близко расположен к границе с РФ и для удара управляемыми авиационными бомбами.

Враг уже научился сбрасывать, например, как недавно мы видели, УМПБ Д-30, радиус применения которых около 80 километров, — объясняет Евлаш. Поделиться

По его словам, такие удары не включают в себя никаких стратегических целей.

Однако именно Харьков российские оккупанты избрали объектом для устрашения.

Харьков он избрал такой целью, жертвой, на которой он показывает всю свою ярость, ненависть, свое людоедское лицо, пытаясь запугивать, прессинговать мирное население, терроризировать его. Конечно, мы будем бороться со всеми угрозами, будем защищать Харьков, потому что он всегда будет украинским городом, — отметил Евлаш. Поделиться

По словам руководителя Харьковской ОВД Олега Синегубова в комментарии журналистам издания BILD.

Преступная армия РФ намеренно атакует Харьков двумя волнами для убийства команд спасателей и правоохранителей.

Минувшей ночью был один из самых тяжелых ударов по Харьковской области. Атакована гражданская инфраструктура и жилые здания. Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами, — рассказывает Синегубов. Поделиться

Он пояснил, что сначала россияне атакуют жилые здания, а затем, когда на место приезжают службы спасения и полиция, совершается второй удар, во время которого убивают сотрудников украинских служб и мирных жителей.

Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских, отмечает руководитель Харьковской ОВА. Поделиться

Что известно о последствиях воздушных атак армии РФ по Харькову

По информации Синегубова, ситуация с обеспечением светом жителей Харьковщины остается очень сложной.

Ситуация тяжелая, есть дефицит для 300 тыс. жителей Харькова и в целом для 550 тыс. по области, — объясняет глава ОВА. Поделиться

Он добавил, что в настоящее время графики отключений света были откорректированы таким образом, чтобы хотя бы ночью у всех жителей Харькова было светло.

При этом добавил, что одновременно возникают проблемы с внутренней сетью по области, которая не выдерживает напряжения — только за эти сутки зафиксировали два аварийных случая отключения.

Пока ситуация с подачей света сложная, рекомендую всем жителям области по возможности ограничить пользование лифтами в многоэтажках, рассмотреть возможность автономных источников электроэнергии, бережно пользоваться бытовыми приборами — не перегружать систему, — отмечает Синегубов. Поделиться

Согласно обнародованным им графикам, по разным районам свет будет отсутствовать по 7 часов в разные периоды суток.