Преступная армия РФ в пятницу, 5 апреля, наносит удары по Харькову. В городе раздается воздушная тревога.
Что известно об атаке армии РФ по Харькову
Отмечается, что в 16.37 в городе прогремели взрывы.
В Харькове и почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя преступной армии РФ МиГ-31К.
Впоследствии в городе раздались повторные взрывы.
Это уже второй удар россиян по Харькову за день. Перед этим российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы по области.
До этого в 15:00 в Харькове и Запорожье прогремели взрывы.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ свергла на город авиабомбы КАБ.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил в это же время: "Два взрыва в Запорожье".
В чем сложность отражения воздушных атак армии РФ по Харькову
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наибольшую сложность в отражении воздушных атак преступной армии РФ по Харькову представляет близость к российской границе.
Евлаш объяснил, что из-за этого у мобильных групп ПВО остается очень мало времени для установления маршрута и уничтожения враждебных целей.
Спикер ПС ВСУ отметил, что враг анализирует свои маршруты и использует более сложные участки местности, рельефа, для преодоления которых силам ПВО необходимо больше времени.
Он также отметил, что Харьков достаточно близко расположен к границе с РФ и для удара управляемыми авиационными бомбами.
По его словам, такие удары не включают в себя никаких стратегических целей.
Однако именно Харьков российские оккупанты избрали объектом для устрашения.
По словам руководителя Харьковской ОВД Олега Синегубова в комментарии журналистам издания BILD.
Преступная армия РФ намеренно атакует Харьков двумя волнами для убийства команд спасателей и правоохранителей.
Он пояснил, что сначала россияне атакуют жилые здания, а затем, когда на место приезжают службы спасения и полиция, совершается второй удар, во время которого убивают сотрудников украинских служб и мирных жителей.
Что известно о последствиях воздушных атак армии РФ по Харькову
По информации Синегубова, ситуация с обеспечением светом жителей Харьковщины остается очень сложной.
Он добавил, что в настоящее время графики отключений света были откорректированы таким образом, чтобы хотя бы ночью у всех жителей Харькова было светло.
При этом добавил, что одновременно возникают проблемы с внутренней сетью по области, которая не выдерживает напряжения — только за эти сутки зафиксировали два аварийных случая отключения.
Согласно обнародованным им графикам, по разным районам свет будет отсутствовать по 7 часов в разные периоды суток.
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