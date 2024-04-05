Злочинна армія РФ у п'ятницю, 5 квітня, завдає удари по Харкову. У місті лунає повітряна тривога.

Що відомо про атаку армії РФ по Харкову

Зазначається, що у 16:37 у місті пролунали вибухи.

У Харкові та майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача злочинної армії РФ МіГ-31К.

Згодом у місті пролунали повторні вибухи.

Це вже другий удар росіян по Харкову за день. Перед цим російські окупанти скинули керовані авіабомби по області.

До цього о 15:00 у Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ скинула на місто авіабомби КАБ.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив в цей же час: "Два вибухи у Запоріжжі".

У чому складність відбиття повітряних атак армії РФ по Харкову

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, найбільшу складність у відбитті повітряних атак злочинної армії РФ по Харкову представляє близькість до російського кордону.

Євлаш пояснив, що через це у мобільних груп ППО залишається дуже мало часу для встановлення маршруту та збиття ворожих цілей.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що ворог аналізує свої маршрути і використовує більш складні ділянки місцевості, рельєфу, для подолання яких силам ППО необхідно більше часу.

Він також зауважив, що Харків досить близько розташований до кордону з РФ і для удару керованими авіаційними бомбами.

Ворог вже навчився скидувати, наприклад, як нещодавно ми бачили, УМПБ Д-30, радіус застосування яких десь 80 кілометрів, — пояснює Євлаш. Поширити

За його словами, такі удари не містять у собі жодної стратегічної мети.

Однак саме Харків російські окупанти обрали об’єктом для залякування.

Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть, своє людожерське обличчя, намагаючись залякувати, пресингувати мирне населення, тероризувати його. Звичайно, що ми будемо боротися із всіма загрозами, будемо боронити Харків, бо він завжди буде українським містом, — зазначив Євлаш. Поширити

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова у коментарі журналістам видання BILD.

Злочинна армія РФ навмисно атакує Харків двома хвилями для вбивства команд рятувальників та правоохоронців.

Минулої ночі був один із найважчих ударів по Харківській області. Атаковано цивільну інфраструктуру та житлові будівлі. Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями, — розповідає Синєгубов. Поширити

Він пояснив, що спочатку росіяни атакують житлові будівлі, а потім, коли на місце приїжджають служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників українських служб і мирних жителів.

Не було жодного удару по військових цілях або солдатах. Це атаки виключно проти цивільних, — наголошує керівник Харківської ОВА. Поширити

Що відомо про наслідки повітряних атак армії РФ по Харкову

За інформацією Синєгубова, ситуація із забезпеченням світлом жителів Харківщини залишається дуже складною.

Ситуація важка, є дефіцит для 300 тис мешканців Харкова і загалом для 550 тис по області, — пояснює глава ОВА. Поширити

Він додав, що наразі графіки відключень світла були відкореговані таким чином, щоб хоча б вночі у всіх жителів Харкова було світло.

При цьому додав, що водночас виникають проблеми із внутрішньою мережею по області, яка не витримує напруги — лише за цю добу зафіксували два аварійні випадки відключення.

Поки ситуація з подачею світла складна, рекомендую всім жителям області, за можливості, обмежити користування ліфтами у багатоповерхівках, розглянути можливість автономних джерел електроенергії, ощадливо користуватися побутовими приладами — не перевантажувати систему, — зазначає Синєгубов. Поширити

Відповідно до оприлюднених ним графіків, по різних районах світло буде відсутнє по 7 годин в різні періоди доби.