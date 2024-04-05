У Харкові призупиняли роботу метро. Що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові призупиняли роботу метро. Що відомо

метро
Джерело:  Харківський метрополітен

Харківський метрополітен 5 квітня тимчасово призупинив роботу. Потяги наразі не курсують усіма гілками.

У Харкові метро призупинило роботу

Шановні пасажири! Припинено рух поїздів лініями метрополітену, — написали на каналі метрополітену Харкова.

Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що причина − у російських ударах по місту і області, зокрема, по енергетичній сфері.

Вчора ми мали одну з наймасштабніших атак "Шахедами" по місту Харкову і області, на прицілі були енергетичні об’єкти. У нас погіршилася ситуація з енергопостачанням. Є дефіцит електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень і вживаємо необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію, — написав Олег Синєгубов.

Станом на 9:20 відновлено рух поїздів лініями метрополітену.

Що відомо про проблеми з електрикою у Харкові

Після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

Електроенергію почали повертати до кількох етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що поновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.

Також для Харкова з 1 квітня діють оновлені графіки відключення світла.

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