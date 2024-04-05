У Харкові призупиняли роботу метро. Що відомо

Харківський метрополітен 5 квітня тимчасово призупинив роботу. Потяги наразі не курсують усіма гілками.
У Харкові метро призупинило роботу
Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що причина − у російських ударах по місту і області, зокрема, по енергетичній сфері.
Станом на 9:20 відновлено рух поїздів лініями метрополітену.
Що відомо про проблеми з електрикою у Харкові
Після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.
Електроенергію почали повертати до кількох етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.
За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що поновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.
Також для Харкова з 1 квітня діють оновлені графіки відключення світла.
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