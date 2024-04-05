У Харкові призупиняли роботу метро. Що відомо

Вчора ми мали одну з наймасштабніших атак "Шахедами" по місту Харкову і області, на прицілі були енергетичні об’єкти. У нас погіршилася ситуація з енергопостачанням. Є дефіцит електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень і вживаємо необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію, — написав Олег Синєгубов.