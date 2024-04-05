В Харькове приостанавливали работу метро. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове приостанавливали работу метро. Что известно

метро
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Источник:  Харьковский метрополитен

Харьковский метрополитен 5 апреля временно приостановил работу. Поезда пока не курсируют по всем ветвям.

В Харькове метро приостановило работу

Уважаемые пассажиры! Приостановлено движение поездов по линиям метрополитена, — написали на канале метрополитена Харькова.

Отмечается, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что причина — в российских ударах по городу и области, в частности, по энергетической сфере.

Вчера у нас была одна из самых масштабных атак "Шахедами" по городу Харькову и области, на прицеле были энергетические объекты. У нас ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Имеется дефицит электроэнергии. Сейчас мы пересматриваем графики отключений и принимаем необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию, — написал Олег Синегубов.

По состоянию на 9.20 возобновлено движение поездов по линиям метрополитена.

Что известно о проблемах с электричеством в Харькове

После масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

Электроэнергию начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

Также для Харькова с 1 апреля действуют обновленные графики отключения света.

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