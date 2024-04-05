Харьковский метрополитен 5 апреля временно приостановил работу. Поезда пока не курсируют по всем ветвям.
В Харькове метро приостановило работу
Отмечается, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что причина — в российских ударах по городу и области, в частности, по энергетической сфере.
По состоянию на 9.20 возобновлено движение поездов по линиям метрополитена.
Что известно о проблемах с электричеством в Харькове
После масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
Электроэнергию начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.
По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.
Также для Харькова с 1 апреля действуют обновленные графики отключения света.
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