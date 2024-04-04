Войска РФ ударили по Харьковскому району. Погиб мужчина

Российские войска 4 апреля ударили по Харьковской области. Погиб мужчина, находившийся в момент удара в тракторе.
РФ снова ударила по Харьковщине
Глава ОВА Олег Синегубов сообщает, что удар произошел в 12.47 между населенными пунктами Харьковской области.
РФ ударила по Харькову дронами
Ночью 4 апреля российские войска многократно наносили удары "шахедами" по территории области.
Воздушные силы сообщили, что сбили 11 из 20 дронов.
В Харькове оккупанты поразили Новобаварский район, поврежден многоквартирный жилой дом.
Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли 3 работника ГСЧС, которые прибыли на вызов. Пострадали еще 6 гражданских.
В ГСЧС сообщили, что в результате повторного удара РФ погибли Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир. Еще один спасатель ранен. Состояние тяжелое.
В результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Погибла 69-летняя женщина.
В 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району. Без пострадавших.
Погибли 4 человека. В целом медицинскую помощь оказали 12 пострадавшим.
Также около 02:08 оккупанты нанесли удары по городу Лозовая, повреждена гражданская инфраструктура, горели 5 автомобилей. Пострадавших нет. После 5 утра ударили повторно. Без пострадавших.
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