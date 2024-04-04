Войска РФ ударили по Харьковскому району. Погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по Харьковскому району. Погиб мужчина

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракета
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Российские войска 4 апреля ударили по Харьковской области. Погиб мужчина, находившийся в момент удара в тракторе.

РФ снова ударила по Харьковщине

Глава ОВА Олег Синегубов сообщает, что удар произошел в 12.47 между населенными пунктами Харьковской области.

В результате удара погиб гражданский мужчина, находившийся при ударе в тракторе. Данные устанавливаются.

РФ ударила по Харькову дронами

Ночью 4 апреля российские войска многократно наносили удары "шахедами" по территории области.

Воздушные силы сообщили, что сбили 11 из 20 дронов.

В Харькове оккупанты поразили Новобаварский район, поврежден многоквартирный жилой дом.

Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли 3 работника ГСЧС, которые прибыли на вызов. Пострадали еще 6 гражданских.

В ГСЧС сообщили, что в результате повторного удара РФ погибли Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир. Еще один спасатель ранен. Состояние тяжелое.

В результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Погибла 69-летняя женщина.

В 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району. Без пострадавших.

Погибли 4 человека. В целом медицинскую помощь оказали 12 пострадавшим.

Также около 02:08 оккупанты нанесли удары по городу Лозовая, повреждена гражданская инфраструктура, горели 5 автомобилей. Пострадавших нет. После 5 утра ударили повторно. Без пострадавших.

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