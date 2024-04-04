Війська РФ вдарили по Харківському району. Загинув чоловік
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по Харківському району. Загинув чоловік

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракета
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Російські війська 4 квітня вдарили по Харківській області. Загинув чоловік, який у момент удару перебував у тракторі.

РФ знову вдарила по Харківщині

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що удар стався о 12:47 між населеними пунктами Харківської області.

Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються.

РФ вдарила по Харкову дронами

Уночі 4 квітня російські війська багаторазово наносили удари «шахедами» по території області.

Повітряні сили повідомили, що збили 11 з 20 дронів.

У Харкові окупанти уразили Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних.

У ДСНС повідомили, що внаслідок повторного удару РФ загинули Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир. Ще один рятувальник поранений. Стан важкий.

Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.

О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.

Загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12-ом постраждалим.

Також близько 02:08 окупанти завдали ударів по місту Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 5 ранку вдарили повторно. Без постраждалих.

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