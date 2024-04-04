Війська РФ вдарили по Харківському району. Загинув чоловік

Російські війська 4 квітня вдарили по Харківській області. Загинув чоловік, який у момент удару перебував у тракторі.
РФ знову вдарила по Харківщині
Глава ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що удар стався о 12:47 між населеними пунктами Харківської області.
РФ вдарила по Харкову дронами
Уночі 4 квітня російські війська багаторазово наносили удари «шахедами» по території області.
Повітряні сили повідомили, що збили 11 з 20 дронів.
У Харкові окупанти уразили Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.
Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних.
У ДСНС повідомили, що внаслідок повторного удару РФ загинули Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир. Ще один рятувальник поранений. Стан важкий.
Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.
О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.
Загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12-ом постраждалим.
Також близько 02:08 окупанти завдали ударів по місту Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 5 ранку вдарили повторно. Без постраждалих.
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