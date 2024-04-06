Росія атакувала Харків "шахедами". Внаслідок удару загинуло 6 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Харків "шахедами". Внаслідок удару загинуло 6 людей

Ігор Терехов
харків

Через нічний удар РФ по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.

Що відомо про нічний обстріл РФ Харкова

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові у Шевченківському районі загинули 6 людей і 10 поранені.

Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наймолодшому постраждалому 23 роки — хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями.

"Шахеди" влучили по житловій забудові — пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто. 

Начальник головного управління національної поліції Харкова Володимир Тимошко повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами С-300.

Вночі рашисти вдарили по Харкову ракетами С-300. По сплячому місту. Після опівночі житловим кварталом у Шевченківському районі російські нелюди випустили дві ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300, — повідомили в поліції.

Що відомо про атаку РФ на Україну 6 квітня

За даними ПС ЗСУ, росіяни атакували вночі Україну:

  • 32 дронами Shahed і шістьма ракетами різних типів — трьома зенітними ракетами С-300 із Бєлгородської області

  • двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Саратовської області

  • однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона збила дві Х-101, «Калібр» і 28 дронів.

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