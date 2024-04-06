Росія атакувала Харків "шахедами". Внаслідок удару загинуло 6 людей

Через нічний удар РФ по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.

Що відомо про нічний обстріл РФ Харкова

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові у Шевченківському районі загинули 6 людей і 10 поранені.

Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наймолодшому постраждалому 23 роки — хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями.

"Шахеди" влучили по житловій забудові — пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.

Начальник головного управління національної поліції Харкова Володимир Тимошко повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами С-300.

Вночі рашисти вдарили по Харкову ракетами С-300. По сплячому місту. Після опівночі житловим кварталом у Шевченківському районі російські нелюди випустили дві ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300, — повідомили в поліції. Поширити

Що відомо про атаку РФ на Україну 6 квітня

За даними ПС ЗСУ, росіяни атакували вночі Україну:

32 дронами Shahed і шістьма ракетами різних типів — трьома зенітними ракетами С-300 із Бєлгородської області

двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Саратовської області

однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.