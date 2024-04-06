Росія атакувала Харків "шахедами". Внаслідок удару загинуло 6 людей

Через нічний удар РФ по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.
Що відомо про нічний обстріл РФ Харкова
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові у Шевченківському районі загинули 6 людей і 10 поранені.
Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наймолодшому постраждалому 23 роки — хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями.
"Шахеди" влучили по житловій забудові — пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.
Начальник головного управління національної поліції Харкова Володимир Тимошко повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами С-300.
Що відомо про атаку РФ на Україну 6 квітня
За даними ПС ЗСУ, росіяни атакували вночі Україну:
32 дронами Shahed і шістьма ракетами різних типів — трьома зенітними ракетами С-300 із Бєлгородської області
двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Саратовської області
однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона збила дві Х-101, «Калібр» і 28 дронів.
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