На Харьковщине без света осталось 300 тысяч жителей из-за сетевых ограничений

6 апреля продолжаются ограничения и будут действовать графики почасовых отключений в Харьковской области. В настоящее время обесточено 300 тысяч абонентов.

Какая ситуация со светом в Харьковской области

Как сообщили в Минэнерго, 5 апреля в Харьковской области по технологическим причинам выключалось несколько высоковольтных воздушных линий, отключалось оборудование на высоковольтной подстанции.

В течение дня воздушные линии оборудования на подстанции были включены в работу.

Однако, к сожалению, пока в Харьковской области действуют ограничения — из-за значительных повреждений оборудования в результате массированных обстрелов врагом, — отметили в Минэнерго. Поделиться

В целом 5 апреля в Украине из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Сетевые ограничения возможны и 6 апреля

Что известно о проблемах с электричеством в Харькове

После масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

Электроэнергию начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.