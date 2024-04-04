Сразу в шести украинских регионах заявили о временном ограничении потребления электроэнергии.
Что известно об ограничении потребления электроэнергии в шести регионах Украины
По информации представителей НЭК "Укрэнерго", временные отключения электроэнергии будут действовать 4 апреля в период с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
"Укрэнерго" отмечает, что объем ограничений умеренный, а облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.
Кроме того, в компании напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
Как может измениться энергосистема Украины на фоне атак армии РФ по энергообъектам
По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, генерация в Украине с учетом возобновления массированных атак преступной армии РФ должна быть рассредоточена по всей территории страны.
Устойчивую сеть могут создать небольшие по размеру энергетические источники, но их количество должно увеличиться.
Кудрицкий объяснил, что улучшить ситуацию может строительство небольших электростанций мощностью от 5 до 20-30 мегаватт.
Также необходимы эффективные и мощные системы скопления энергии. Третий шаг — это новая генерация.
По мнению Кудрицкого, трансформация энергетической системы Украины должна произойти за счет частных инвесторов и благодаря помощи стран-партнеров.
При этом он выступил против увеличения тарифов для населения.
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