Сразу в шести украинских регионах заявили о временном ограничении потребления электроэнергии.

Что известно об ограничении потребления электроэнергии в шести регионах Украины

По информации представителей НЭК "Укрэнерго", временные отключения электроэнергии будут действовать 4 апреля в период с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания, — объясняют в "Укрэнерго". Поделиться

"Укрэнерго" отмечает, что объем ограничений умеренный, а облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

Кроме того, в компании напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Как может измениться энергосистема Украины на фоне атак армии РФ по энергообъектам

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, генерация в Украине с учетом возобновления массированных атак преступной армии РФ должна быть рассредоточена по всей территории страны.

Устойчивую сеть могут создать небольшие по размеру энергетические источники, но их количество должно увеличиться.

Кудрицкий объяснил, что улучшить ситуацию может строительство небольших электростанций мощностью от 5 до 20-30 мегаватт.

Также необходимы эффективные и мощные системы скопления энергии. Третий шаг — это новая генерация.

По расчетам компании, энергосистеме нужна новая тепловая генерация — но не угольная, а работающая на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и тому подобное, — объясняет глава "Укрэнерго". Поделиться

По мнению Кудрицкого, трансформация энергетической системы Украины должна произойти за счет частных инвесторов и благодаря помощи стран-партнеров.

При этом он выступил против увеличения тарифов для населения.