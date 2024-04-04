У шести областях України запровадили графіки відключень світла
Категорія
Україна
Дата публікації

У шести областях України запровадили графіки відключень світла

енергетики
Джерело:  online.ua

Одразу у шести українських регіонах заявили про тимчасове обмеження споживання електроенергії. 

Що відомо про обмеження споживання електроенергії у шести регіонах України

За інформацією представників НЕК “Укренерго”, тимчасові відключення електроенергії будуть діяти 4 квітня у період з 18:20 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Причини застосування обмежень — відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання, — пояснюють в “Укренерго”.

"Укренерго" наголошує, що обсяг обмежень є помірним, а обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Як може змінитись енергосистема України на тлі атак армії РФ по енергооб’єктах

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, генерація в Україні з огляду на поновлення масованих атак злочинної армії РФ має бути розсереджена по всій території країни.

Стійку мережу можуть створити невеликі за розміром енергетичні джерела, але їх кількість повинна збільшитися.

Кудрицький пояснив, що покращити ситуацію може спорудження невеликих електростанцій потужністю від 5 до 20-30 мегават.

Також необхідні ефективні і потужні системи накопичення енергії. Третій крок — це нова генерація.

За розрахунками компанії, енергосистемі потрібна нова теплова генерація — але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо, — пояснює глава “Укренерго”.

На думку Кудрицького, трансформація енергетичної системи України повинна відбутися за кошти приватних інвесторів та завдяки допомозі країн-партнерів.

При цьому він виступив проти збільшення тарифів для населення.

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