Сім регіонів України ввели аварійні відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

Сім регіонів України ввели аварійні відключення світла

Енергетики
Джерело:  online.ua

В Сумській області заявили про введення графіків аварійних відключень світла через важку ситуацію в енергосистемі після масованих ракетних атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах. 

Що відомо про регіони, де почали діяти графіки аварійних відключень світла

У Сумській ОВА зазначили, що рішення про введення аварійних графіків відключення світло було прийнято за вказівкою НЕК "Укренерго»".

Наразі вживаються усі необхідні заходи щодо стабілізації ситуації та відновлення електропостачання в нашій держав, — підкреслили в ОВА.

Дізнатися такі графіки можна на ресурсах АТ "Сумиобленерго" за посиланням.

В обленерго додали, що наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг.

Між тим в Міненерго повідомили, що графіки аварійних відключень світла наразі діють:

  • Дніпропетровській,

  • Запорізькій,

  • Кіровоградській,

  • Харківській,

  • Сумській,

  • Полтавській,

  • Донецькій.

В Міненерго пояснюють, що графіки погодонних відключень електроенергії введено через пошкодження системи передачі та генерації електроенергії.

Зокрема, у Дніпропетровській області застосовуються графіки обмежень, відключено 50,1 тис побутових споживачів та промислових підприємств.

На території Донецької області аварійні відключення світла введено у 7 населених пунктах.

В Запорізькій області застосовуються аварійні відключення — обмежується елктроспоживання підприємств.

У Кіровоградській області з 14:30 запрацювали аварійні відключення — без світла залишаються 48,3 тис споживачів.

У Полтавській області застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму навантаження.

У Сумській області через бойові дії залишаються знеструмленими 5,5 тис споживачів у 66 населених пунктах. У регіоні застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму.

У Харківській області через бойові дії знеструмлювалися 3 тисячі споживачів, а загалом через ворожі обстріли знеструмлено 18,3 тис абонентів. В області — графіки погодинних відключень для 289 тис споживачів.

В уряді звернулись до українців на тлі проблем в енергосистемі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після останніх масованих атак армії РФ по об’єктах енергосистеми вніч на 29 березня закликав українців обмежити споживання електроенергії.

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Головна ціль атаки — знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з електропостачанням у низці регіонів. Розв'язуємо це питання, — зазначив очільник уряду.

За його словами, наразі для стабілізації енергосистеми Україна купує електроенергію в Румунії, Словаччині, Польщі, Молдові та Угорщині.

Знову атака була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин. Всі служби працюють для подолання наслідків. Енергетики працюють 24/7. Вдалося вже відновити частину об’єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня, — наголосив Шмигаль.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала підстанцію у Кривому Розі. Без світла 40 тис людей та дві шахти
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Знеструмлення
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Кривому Розі вводять аварійні відключення світла після атаки РФ
Світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У кількох містах України немає світла через масштабну атаку РФ
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?