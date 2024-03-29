Сім регіонів України ввели аварійні відключення світла

В Сумській області заявили про введення графіків аварійних відключень світла через важку ситуацію в енергосистемі після масованих ракетних атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах.
Що відомо про регіони, де почали діяти графіки аварійних відключень світла
У Сумській ОВА зазначили, що рішення про введення аварійних графіків відключення світло було прийнято за вказівкою НЕК "Укренерго»".
Дізнатися такі графіки можна на ресурсах АТ "Сумиобленерго" за посиланням.
В обленерго додали, що наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг.
Між тим в Міненерго повідомили, що графіки аварійних відключень світла наразі діють:
Дніпропетровській,
Запорізькій,
Кіровоградській,
Харківській,
Сумській,
Полтавській,
Донецькій.
В Міненерго пояснюють, що графіки погодонних відключень електроенергії введено через пошкодження системи передачі та генерації електроенергії.
Зокрема, у Дніпропетровській області застосовуються графіки обмежень, відключено 50,1 тис побутових споживачів та промислових підприємств.
На території Донецької області аварійні відключення світла введено у 7 населених пунктах.
В Запорізькій області застосовуються аварійні відключення — обмежується елктроспоживання підприємств.
У Кіровоградській області з 14:30 запрацювали аварійні відключення — без світла залишаються 48,3 тис споживачів.
У Полтавській області застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму навантаження.
У Сумській області через бойові дії залишаються знеструмленими 5,5 тис споживачів у 66 населених пунктах. У регіоні застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму.
У Харківській області через бойові дії знеструмлювалися 3 тисячі споживачів, а загалом через ворожі обстріли знеструмлено 18,3 тис абонентів. В області — графіки погодинних відключень для 289 тис споживачів.
В уряді звернулись до українців на тлі проблем в енергосистемі
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після останніх масованих атак армії РФ по об’єктах енергосистеми вніч на 29 березня закликав українців обмежити споживання електроенергії.
За його словами, наразі для стабілізації енергосистеми Україна купує електроенергію в Румунії, Словаччині, Польщі, Молдові та Угорщині.
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