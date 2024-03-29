Сім регіонів України ввели аварійні відключення світла

В Сумській області заявили про введення графіків аварійних відключень світла через важку ситуацію в енергосистемі після масованих ракетних атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах.

Що відомо про регіони, де почали діяти графіки аварійних відключень світла

У Сумській ОВА зазначили, що рішення про введення аварійних графіків відключення світло було прийнято за вказівкою НЕК "Укренерго»".

Наразі вживаються усі необхідні заходи щодо стабілізації ситуації та відновлення електропостачання в нашій держав, — підкреслили в ОВА. Поширити

Дізнатися такі графіки можна на ресурсах АТ "Сумиобленерго" за посиланням.

В обленерго додали, що наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг.

Між тим в Міненерго повідомили, що графіки аварійних відключень світла наразі діють:

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Донецькій.

В Міненерго пояснюють, що графіки погодонних відключень електроенергії введено через пошкодження системи передачі та генерації електроенергії.

Зокрема, у Дніпропетровській області застосовуються графіки обмежень, відключено 50,1 тис побутових споживачів та промислових підприємств.

На території Донецької області аварійні відключення світла введено у 7 населених пунктах.

В Запорізькій області застосовуються аварійні відключення — обмежується елктроспоживання підприємств.

У Кіровоградській області з 14:30 запрацювали аварійні відключення — без світла залишаються 48,3 тис споживачів.

У Полтавській області застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму навантаження.

У Сумській області через бойові дії залишаються знеструмленими 5,5 тис споживачів у 66 населених пунктах. У регіоні застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму.

У Харківській області через бойові дії знеструмлювалися 3 тисячі споживачів, а загалом через ворожі обстріли знеструмлено 18,3 тис абонентів. В області — графіки погодинних відключень для 289 тис споживачів.

В уряді звернулись до українців на тлі проблем в енергосистемі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після останніх масованих атак армії РФ по об’єктах енергосистеми вніч на 29 березня закликав українців обмежити споживання електроенергії.

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Головна ціль атаки — знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з електропостачанням у низці регіонів. Розв'язуємо це питання, — зазначив очільник уряду. Поширити

За його словами, наразі для стабілізації енергосистеми Україна купує електроенергію в Румунії, Словаччині, Польщі, Молдові та Угорщині.