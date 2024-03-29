Семь регионов Украины ввели аварийные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

Семь регионов Украины ввели аварийные отключения света

Энергетики
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Источник:  online.ua

В Сумской области заявили о введении графиков аварийных отключений света из-за тяжелой ситуации в энергосистеме после массированных ракетных атак преступной армии РФ по энергообъектам.

Что известно о регионах, где начали действовать графики аварийных отключений света

В Сумской ОВА отметили, что решение о введении аварийных графиков отключения света было принято по указанию НЭК "Укрэнерго".

В настоящее время принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации и возобновлению электроснабжения в наших государствах, — подчеркнули в ОВА.

Узнать такие графики можно на ресурсах АО "Сумыоблэнерго" по ссылке .

В облэнерго добавили, что в настоящее время аварийно выключены потребители 1-3 очередей.

Между тем в Минэнерго сообщили, что графики аварийных отключений света действуют:

  • Днепропетровской,

  • Запорожский,

  • Кировоградской,

  • Харьковской,

  • Сумской,

  • Полтавской,

  • Донецкой.

В Минэнерго объясняют, что графики погодных отключений электроэнергии введены из-за повреждений системы передачи и генерации электроэнергии.

В Днепропетровской области применяются графики ограничений, отключено 50,1 тыс. бытовых потребителей и промышленных предприятий.

На территории Донецкой области аварийные отключения света введены в 7 населенных пунктах.

В Запорожской области применяются аварийные отключения — ограничивается электропотребление предприятий.

В Кировоградской области с 14:30 заработали аварийные отключения — без света остаются 48,3 тыс. потребителей.

В Полтавской области применяются аварийные отключения на период вечернего максимума погрузки.

В Сумской области из-за боевых действий остаются обесточенными 5,5 тыс. потребителей в 66 населенных пунктах. В регионе используются аварийные отключения на период вечернего максимума.

В Харьковской области из-за боевых действий обесточивалось 3 тысячи потребителей, а всего из-за вражеских обстрелов обесточено 18,3 тыс абонентов. В области — графики почасовых отключений для 289 тысяч потребителей.

В правительстве обратились к украинцам на фоне проблем в энергосистеме

Премьер-министр Денис Шмигаль после последних массированных атак армии РФ по объектам энергосистемы в ночь на 29 марта призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии.

Сегодня ночью российские террористы совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку против нашей страны. Главная цель атаки — снова наша энергетика. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос, — отметил глава правительства.

По его словам, для стабилизации энергосистемы Украина покупает электроэнергию в Румынии, Словакии, Польше, Молдове и Венгрии.

Снова атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас снизить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов. Все службы работают по преодолению последствий. Энергетики работают 24/7. Удалось уже восстановить часть объектов, поврежденных во время атаки на прошлой неделе, — отметил Шмигаль.

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