В Сумской области заявили о введении графиков аварийных отключений света из-за тяжелой ситуации в энергосистеме после массированных ракетных атак преступной армии РФ по энергообъектам.
Что известно о регионах, где начали действовать графики аварийных отключений света
В Сумской ОВА отметили, что решение о введении аварийных графиков отключения света было принято по указанию НЭК "Укрэнерго".
Узнать такие графики можно на ресурсах АО "Сумыоблэнерго" по ссылке .
В облэнерго добавили, что в настоящее время аварийно выключены потребители 1-3 очередей.
Между тем в Минэнерго сообщили, что графики аварийных отключений света действуют:
Днепропетровской,
Запорожский,
Кировоградской,
Харьковской,
Сумской,
Полтавской,
Донецкой.
В Минэнерго объясняют, что графики погодных отключений электроэнергии введены из-за повреждений системы передачи и генерации электроэнергии.
В Днепропетровской области применяются графики ограничений, отключено 50,1 тыс. бытовых потребителей и промышленных предприятий.
На территории Донецкой области аварийные отключения света введены в 7 населенных пунктах.
В Запорожской области применяются аварийные отключения — ограничивается электропотребление предприятий.
В Кировоградской области с 14:30 заработали аварийные отключения — без света остаются 48,3 тыс. потребителей.
В Полтавской области применяются аварийные отключения на период вечернего максимума погрузки.
В Сумской области из-за боевых действий остаются обесточенными 5,5 тыс. потребителей в 66 населенных пунктах. В регионе используются аварийные отключения на период вечернего максимума.
В Харьковской области из-за боевых действий обесточивалось 3 тысячи потребителей, а всего из-за вражеских обстрелов обесточено 18,3 тыс абонентов. В области — графики почасовых отключений для 289 тысяч потребителей.
В правительстве обратились к украинцам на фоне проблем в энергосистеме
Премьер-министр Денис Шмигаль после последних массированных атак армии РФ по объектам энергосистемы в ночь на 29 марта призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии.
По его словам, для стабилизации энергосистемы Украина покупает электроэнергию в Румынии, Словакии, Польше, Молдове и Венгрии.
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