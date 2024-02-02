РФ атаковала подстанцию в Кривом Роге. Без света 40 тыс человек и две шахты

Россия атаковала беспилотниками одну из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Криворожском районе. Без света остались 40 тыс человек, под землей находятся более 1000 рабочих шахт.
Обесточение в Кривом Роге
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что попадание БпЛА привело к обесточению более 40 тыс абонентов.
В то же время защитники из Воздушного командования "Восток" сбили над областью три ударных дрона.
Укрэнерго сообщает, что специалисты и ГСЧС осматривают поврежденное оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.
Атака дронов 2 февраля
Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы обороны уничтожили 11 дронов, еще 7 не достигли своих целей и локационно утрачены.
В Херсонской области мобильными огневыми группами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".
В Харьковской области около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Предварительно — без пострадавших.
В Кировоградской области в городе Кропивницком и Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно — без пострадавших.
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