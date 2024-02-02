РФ атаковала подстанцию в Кривом Роге. Без света 40 тыс человек и две шахты

Россия атаковала беспилотниками одну из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Криворожском районе. Без света остались 40 тыс человек, под землей находятся более 1000 рабочих шахт.

Обесточение в Кривом Роге

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что попадание БпЛА привело к обесточению более 40 тыс абонентов.

В частности, две шахты. Под землей осталось более 100 рабочих. Часть из них уже поднялась на поверхность. Поделиться

В то же время защитники из Воздушного командования "Восток" сбили над областью три ударных дрона.

Укрэнерго сообщает, что специалисты и ГСЧС осматривают поврежденное оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Атака дронов 2 февраля

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы обороны уничтожили 11 дронов, еще 7 не достигли своих целей и локационно утрачены.

В Херсонской области мобильными огневыми группами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В Харьковской области около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Предварительно — без пострадавших.

В Кировоградской области в городе Кропивницком и Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно — без пострадавших.