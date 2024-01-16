Главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко подтвердил, что Россия готовится к новым атакам на энергосистему Украины, а это значит, что риск блэкаута вполне реален.
Энергосистема Украины может снова оказаться под ударами РФ
По словам Зайченко, ограничения потребителей также возможны, поскольку ситуация продолжает усложняться.
Украинская разведка неоднократно заявляла о том, что РФ накапливает ракеты.
Кроме того, не останавливаются поставки в страну-агрессорку вооружения из Южной Кореи, Ирана.
Как отмечает Виталий Зайченко, хакерские атаки на “Укрэнерго” со стороны РФ происходят ежедневно, сотнями.
Однако пока их удается успешно отбивать.
Нужно ли украинцам готовиться к ограничениям
Главный диспетчер "Укрэнерго" обращает внимание на то, что сейчас есть два сценария: ограничение или импорт электроэнергии.
11 января состоялось очередное совещание в правительстве по обеспечению импорта электроэнергии в соответствии с постановлением о направленном импорте электроэнергии.
Речь идет о том, когда бизнес импортирует определенные объемы для собственных нужд и это позволяет гарантированно избежать отключений.
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