Укрэнерго предупреждает об угрозе блэкаута в Украине
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Экономика
Дата публикации

Укрэнерго предупреждает об угрозе блэкаута в Украине

энергосистема
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Источник:  Экономическая правда

Главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко подтвердил, что Россия готовится к новым атакам на энергосистему Украины, а это значит, что риск блэкаута вполне реален.

Энергосистема Украины может снова оказаться под ударами РФ

По словам Зайченко, ограничения потребителей также возможны, поскольку ситуация продолжает усложняться.

Неделю назад мы были буквально "на грани". Можно с уверенностью сказать, что до конца зимы так отбалансироваться мы не сможем.

Украинская разведка неоднократно заявляла о том, что РФ накапливает ракеты.

Кроме того, не останавливаются поставки в страну-агрессорку вооружения из Южной Кореи, Ирана.

Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии.

Как отмечает Виталий Зайченко, хакерские атаки на “Укрэнерго” со стороны РФ происходят ежедневно, сотнями.

Однако пока их удается успешно отбивать.

Нужно ли украинцам готовиться к ограничениям

Главный диспетчер "Укрэнерго" обращает внимание на то, что сейчас есть два сценария: ограничение или импорт электроэнергии.

11 января состоялось очередное совещание в правительстве по обеспечению импорта электроэнергии в соответствии с постановлением о направленном импорте электроэнергии.

Речь идет о том, когда бизнес импортирует определенные объемы для собственных нужд и это позволяет гарантированно избежать отключений.

Если не будет импорта и аварийной помощи, то единственный вариант диспетчера, чтобы сбалансировать систему – ввести ограничения. Первыми под ограничения в таком случае попадают промышленные предприятия. Нам бы этого не хотелось, потому что промышленность это кровь экономики. Население тоже будет страдать, если предприятия будут стоять, но им будет предложена альтернатива.

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