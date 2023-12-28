Жители 4 областей остались без света. Укрэнерго назвала причину

По состоянию на утро 28 декабря из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта. Из них остаются обесточенными более суток 2 н.п. – в Харьковской области, 13 н.п. – в Донецкой области.

Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях

Отмечается, что за сутки добавились обесточения в Днепропетровской – 2 н.п., в Сумской – 3 н.п., в Донецкой области – 32 н.п.

При этом из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

По боевым действиям и по другим причинам без света остается 460 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Херсонской областях. В Херсоне заживили более 90 тысяч потребителей, которые были обесточены из-за обстрелов. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, говорится в сообщении. Поделиться

В госкомпании добавили, что в среду 27 декабря суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 0,6% выше, чем во вторник, 26 декабря.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, заверили в "Укрэнерго".

В четверг днем 27 декабря в энергосистеме был профицит. Причина – солнечная погода способствовала работе солнечных электростанций на максимальной мощности.

Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы были применены следующие меры:

в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, в 3 дня оказал аварийную помощь, приняв излишки украинской электроэнергии общим объемом 600 МВт-час.

в течение почти 2 часов ограничивалась работа электростанций на ВИЭ

Экспорт электроэнергии в четверг отсутствует. А импорт осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдовы. Общий объем 14678 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1155 МВт.

С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.