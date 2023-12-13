Долг в 30 млрд грн. Укрэнерго планирует отключение должников

Многие потребители в Украине используют электроэнергию, их нельзя отключить, но они не оплачивают. Поэтому общий долг украинцев составил 30 млрд грн.

Должникам за электроэнергию приготовиться

Компания "Укрэнерго" в ближайшие недели будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.

Об этом сообщает председатель правления компании Владимир Кудрицкий на заседании Комитета по энергетике и ЖКУ.

Долг перед нами 30,1 млрд грн. на балансирующем рынке. Мы наблюдаем продолжение наращивания дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" – компанию "Укринтерэнерго". Поделиться

Природой роста долга ПОНа есть факт, что многие потребители потребляют электроэнергию, их нельзя отключить, но они и не оплачивают, – сказал Кудрицкий. Поделиться

По его словам, государство определило более 5,5 тыс предприятий, попавших в защищенный перечень по невозможности отключения.

При этом кроме предприятий критической инфраструктуры, имеющих проблемы с ликвидностью (водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты, государственные облэнерго), есть случайные предприятия, которые не должны иметь возможность не платить за потребленную электроэнергию.

Есть малопонятные курьезные случаи, когда в перечне есть гостиницы, предприниматели. Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех других, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или их ждут возможные отключения за долги, – подчеркнул Кудрицкий. Поделиться

В то же время он добавил, что водоканалы и теплокоммунэнерго должны быть защищены от отключений.

В ближайшие недели будет большой процесс по расчету за долги или отключение потребителей, которые не добросовестно платили за электроэнергию на протяжении многих месяцев, – подытожил руководитель "Укрэнерго". Поделиться

Украинская энергосистема имеет дефицит

Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.

Эта экстренная мера применена для компенсации дефицита электроэнергии в энергосистеме. Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей, говорится в сообщении. Поделиться

За сутки один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов оккупантов.

Ситуацию усложняет большое потребление в выходной день. Потому украинцев просят быть экономными.