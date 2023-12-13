Долг в 30 млрд грн. Укрэнерго планирует отключение должников

Многие потребители в Украине используют электроэнергию, их нельзя отключить, но они не оплачивают. Поэтому общий долг украинцев составил 30 млрд грн.
Должникам за электроэнергию приготовиться
Компания "Укрэнерго" в ближайшие недели будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.
Об этом сообщает председатель правления компании Владимир Кудрицкий на заседании Комитета по энергетике и ЖКУ.
По его словам, государство определило более 5,5 тыс предприятий, попавших в защищенный перечень по невозможности отключения.
При этом кроме предприятий критической инфраструктуры, имеющих проблемы с ликвидностью (водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты, государственные облэнерго), есть случайные предприятия, которые не должны иметь возможность не платить за потребленную электроэнергию.
В то же время он добавил, что водоканалы и теплокоммунэнерго должны быть защищены от отключений.
Украинская энергосистема имеет дефицит
Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.
Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.
Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.
За сутки один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов оккупантов.
Ситуацию усложняет большое потребление в выходной день. Потому украинцев просят быть экономными.
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