В украинской энергосистеме образовался дефицит резервов из-за ракетного террора РФ — ЦИЭ

Украинская энергосистема очень уязвима

В результате энергетического террора россиян украинские генерирующие объекты получили значительные повреждения, из-за чего сейчас в системе нет необходимых резервов.

Об этом сообщает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, энергетики Украины проделали то, что могли – на 120% с точки зрения того, чтобы подготовить систему. Но, к сожалению, повреждения остаются значительными, потому что была уничтожена половина генерирующих мощностей и 70% маневровых угольных электростанций.

Мы действительно потеряли очень существенно мощности. И все разговоры о дефиците, ведь они исходят именно из этого источника. Если говорить о нашей угольной генерации, которая все еще, так или иначе, зимой играет очень важную роль, и так или иначе покрывает 25-27% потребления, то скажем, до войны ситуация была очень проста, что-то сломалось, запустим другой энергоблок, нет проблем. У нас были огромные резервные мощности. Сейчас у нас нет никаких резервных мощностей, – сказал эксперт. Поделиться

Харченко пояснил, что из-за понижения температуры на один градус Цельсия энергосистеме требуется дополнительно 200 МВт мощностей.

Так вот где-то на минус 5-6 энергоблоки заканчиваются. Это при такой хорошей ситуации. А где-то минус 8-10, включать уже нечего совсем. А включать нужно, – добавил эксперт. Поделиться

Также он добавил, что для покрытия дефицита в энергосистеме Украине было бы лучше привлекать импорт, а не использовать аварийную помощь, которая является самым дорогим способом снабжения электроэнергией из Европы в Украину.

Но из-за регуляторных проблем, которые никак не решит Министерство и Национальная комиссия по регулированию рынков электроэнергетики и коммунальных услуг, так называемое НКРЭКУ, есть существенная проблема, ограничивающая импорт. И до тех пор, пока она будет существовать, Укрэнерго будет вынужден выполнять функцию и за себя, и за того парня, и организовывать аварийную помощь и оплачивать ее в сложное время для энергосистемы, – подчеркнул Харченко. Поделиться

Ранее сообщалось, что в результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать только треть довоенных объемов электроэнергии.

Украинская энергосистема имеет дефицит

Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.

Эта экстренная мера применена для компенсации дефицита электроэнергии в энергосистеме. Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей, говорится в сообщении. Поделиться

За сутки один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов окупантов.

Ситуация усложняет большое потребление в выходной день. Потому украинцев просят быть экономными.