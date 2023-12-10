В украинской энергосистеме образовался дефицит резервов из-за ракетного террора РФ — ЦИЭ

Повреждения энергосистемы из-за российских обстрелов остаются значительными, поскольку была уничтожена половина генерирующих мощностей и 70% маневровых угольных электростанций.
Украинская энергосистема очень уязвима
В результате энергетического террора россиян украинские генерирующие объекты получили значительные повреждения, из-за чего сейчас в системе нет необходимых резервов.
Об этом сообщает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его словам, энергетики Украины проделали то, что могли – на 120% с точки зрения того, чтобы подготовить систему. Но, к сожалению, повреждения остаются значительными, потому что была уничтожена половина генерирующих мощностей и 70% маневровых угольных электростанций.
Харченко пояснил, что из-за понижения температуры на один градус Цельсия энергосистеме требуется дополнительно 200 МВт мощностей.
Также он добавил, что для покрытия дефицита в энергосистеме Украине было бы лучше привлекать импорт, а не использовать аварийную помощь, которая является самым дорогим способом снабжения электроэнергией из Европы в Украину.
Ранее сообщалось, что в результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать только треть довоенных объемов электроэнергии.
Украинская энергосистема имеет дефицит
Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.
Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.
Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.
За сутки один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов окупантов.
Ситуация усложняет большое потребление в выходной день. Потому украинцев просят быть экономными.
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