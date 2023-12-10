В українській енергосистемі утворився дефіцит резервів через ракетний терор РФ — ЦДЕ

Пошкодження енергосистеми через російські обстріли залишаються значними, бо було знищено половину генеруючих потужностей та 70% маневрових вугільних електростанцій.
Українська енергосистема дуже вразлива
Внаслідок енергетичного терору росіян українські генеруючі об’єкти зазнали значних пошкоджень, через що наразі в системі немає необхідних резервів.
Про це повідомляє директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
За його словами, енергетики України виконали те, що могли – на 120% з точки зору того, щоб підготувати систему. Але, на жаль, пошкодження залишаються значними, бо було знищено половину генеруючих потужностей та 70% маневрових вугільних електростанцій.
Харченко пояснив, що через зниження температури на один градус Цельсія енергосистемі потрібно додатково 200 МВт потужностей.
Також він додав, що для покриття дефіциту в енергосистемі Україні було б краще залучати імпорт, а не використовувати аварійну допомогу, яка є найбільш дорогим способом постачання електроенергії з Європи в Україну.
Раніше повідомлялось, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.
Українська енергосистема має дефіцит
Дефіцит в енергосистемі України зафіксували 9 грудня. Аварійну допомогу третій день поспіль беруть у сусідніх країнах.
Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.
Україна через дефіцит змушена залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.
Протягом доби один енергоблок на ТЕС вийшов в аварійний ремонт, ще один – в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів окупантів.
Ситуація ускладнює велике споживання у вихідний день. Тому українців просять бути економними.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-