В українській енергосистемі утворився дефіцит резервів через ракетний терор РФ — ЦДЕ

Пошкодження енергосистеми через російські обстріли залишаються значними, бо було знищено половину генеруючих потужностей та 70% маневрових вугільних електростанцій.

Українська енергосистема дуже вразлива

Внаслідок енергетичного терору росіян українські генеруючі об’єкти зазнали значних пошкоджень, через що наразі в системі немає необхідних резервів.

Про це повідомляє директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, енергетики України виконали те, що могли – на 120% з точки зору того, щоб підготувати систему. Але, на жаль, пошкодження залишаються значними, бо було знищено половину генеруючих потужностей та 70% маневрових вугільних електростанцій.

Ми дійсно втратили дуже суттєво потужності. І всі розмови про дефіцит, вони ж виходять саме з цього джерела. Якщо казати про нашу вугільну генерацію, яка все ще, так чи інакше, взимку грає дуже важливу роль, і так чи інакше, покриває 25-27% споживання, то скажімо, до війни ситуація була дуже проста, щось зламалось, запустимо інший енергоблок, нема проблем. У нас були величезні резервні потужності. Зараз у нас немає жодних резервних потужностей, – сказав експерт. Поширити

Харченко пояснив, що через зниження температури на один градус Цельсія енергосистемі потрібно додатково 200 МВт потужностей.

Так ось десь на мінус 5-6 енергоблоки закінчуються. Це за такої доброї ситуації. А десь мінус 8-10, включати вже нема чого зовсім. А включати треба, – додав експерт. Поширити

Також він додав, що для покриття дефіциту в енергосистемі Україні було б краще залучати імпорт, а не використовувати аварійну допомогу, яка є найбільш дорогим способом постачання електроенергії з Європи в Україну.

Але через регуляторні проблеми, які ніяк не вирішить Міністерство і Національна комісія з регулювання ринків електроенергетики і комунальних послуг, так зване НКРЕКП, є суттєва проблема, яка обмежує імпорт. І допоки вона буде існувати, Укренерго буде вимушений виконувати функцію і за себе, і за того парня, і організовувати аварійну допомогу й оплачувати її в складний час для енергосистеми, – наголосив Харченко. Поширити

Раніше повідомлялось, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.

Українська енергосистема має дефіцит

Дефіцит в енергосистемі України зафіксували 9 грудня. Аварійну допомогу третій день поспіль беруть у сусідніх країнах.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

Україна через дефіцит змушена залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

Цей екстрений захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей, – йдеться у повідомленні. Поширити

Протягом доби один енергоблок на ТЕС вийшов в аварійний ремонт, ще один – в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів окупантів.

Ситуація ускладнює велике споживання у вихідний день. Тому українців просять бути економними.