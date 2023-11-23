Укрэнерго попросило у партнеров Украины об аварийной помощи: что произошло

Вечером 22 ноября НЭК "Укрэнерго" была вынуждена привлечь аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии.
Укрэнерго столкнулось с новой проблемой из-за смены погоды
По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, компания вынужденно приняла решение о привлечении аварийной помощи от стран-соседей.
Владимир Кудрицкий также обратил внимание на то, что в течение следующих нескольких дней в нашей стране будет сохраниться морозная погода, поэтому вполне возможен дефицит в энергосистеме.
Кроме того, он сообщил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако ситуацию ухудшило то, что недавно ситуативно вышло в аварийный ремонт несколько энергоблоков.
Глава правления компании питает надежду на то, что их работу удастся возобновить. Также он рассчитывает на выход из плановых ремонтов части энергоблоков электростанций.
Что известно о причинах дефицита в энергосистеме Украины
Вечером 22 ноября в украинской энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии.
После этого энергетики обратились к украинцам с призывом экономить свет, особенно вечером.
Как предупреждает диспетчерский центр "Укрэнерго", в вечернее время дефицит может увеличиться.
В первую очередь это зависит от следующих причин:
увеличение потребления из-за похолодания;
повышенная аварийность блоков электростанций;
недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС
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