Укрэнерго попросило у партнеров Украины об аварийной помощи: что произошло

Вечером 22 ноября НЭК "Укрэнерго" была вынуждена привлечь аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии.

Укрэнерго столкнулось с новой проблемой из-за смены погоды

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, компания вынужденно приняла решение о привлечении аварийной помощи от стран-соседей.

Мы взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление больше всего, аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему, – объяснил он. Поделиться

Владимир Кудрицкий также обратил внимание на то, что в течение следующих нескольких дней в нашей стране будет сохраниться морозная погода, поэтому вполне возможен дефицит в энергосистеме.

Кроме того, он сообщил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако ситуацию ухудшило то, что недавно ситуативно вышло в аварийный ремонт несколько энергоблоков.

Глава правления компании питает надежду на то, что их работу удастся возобновить. Также он рассчитывает на выход из плановых ремонтов части энергоблоков электростанций.

Что известно о причинах дефицита в энергосистеме Украины

Вечером 22 ноября в украинской энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии.

После этого энергетики обратились к украинцам с призывом экономить свет, особенно вечером.

Как предупреждает диспетчерский центр "Укрэнерго", в вечернее время дефицит может увеличиться.

В первую очередь это зависит от следующих причин: