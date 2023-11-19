В ожидании блекаутов. Глава Укрэнерго сообщил украинцам приятные новости

Недавно украинская разведка заявила, что армия РФ накопила ориентировочно 800 ракет, которыми зимой и весной может атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уже успокоил украинцев: наша энергосистема выдержит любые вражеские атаки.
Зима 2023-2024 года будет тяжелой, но причин для паники нет
Что важно понимать, наша энергетическая инфраструктура впервые в мире прикрыта инженерной защитой.
Он обратил внимание на то, что украинцам крайне важно начать готовиться к любым сложностям, которые могут возникнуть на фоне новых атак армии РФ.
По его словам, наша энергосистема зимой выживет, коллапса не будет, хотя локальных проблем избежать все равно не удастся.
Владимир Кудрицкий также обратил внимание на то, что на будущее – лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.
Зеленский обещает украинцам усиление ПВО
Нельзя также не упомянуть о том, что 18 ноября глава государства Владимир Зеленский анонсировал новые решения с целью усиления противовоздушной обороны Украины накануне зимы.
Он также отметил страны, которые на этой неделе объявили о новой помощи нашему государству.
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