В ожидании блекаутов. Глава Укрэнерго сообщил украинцам приятные новости

Недавно украинская разведка заявила, что армия РФ накопила ориентировочно 800 ракет, которыми зимой и весной может атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уже успокоил украинцев: наша энергосистема выдержит любые вражеские атаки.

Зима 2023-2024 года будет тяжелой, но причин для паники нет

Что важно понимать, наша энергетическая инфраструктура впервые в мире прикрыта инженерной защитой.

Риски есть, 800 ракет (которые накопил враг – ред.) – это не малый ресурс для того, чтобы что-нибудь повредить в нашей энергосистеме. Но точно не нужно паниковать, – подчеркнул Владимир Кудрицкий. Поделиться

Он обратил внимание на то, что украинцам крайне важно начать готовиться к любым сложностям, которые могут возникнуть на фоне новых атак армии РФ.

Но энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и в весну войдем с рабочей энергосистемой. Думаю, что все будем со светом тоже, – отметил глава "Укрэнерго". Поделиться

По его словам, наша энергосистема зимой выживет, коллапса не будет, хотя локальных проблем избежать все равно не удастся.

Владимир Кудрицкий также обратил внимание на то, что на будущее – лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.

Зеленский обещает украинцам усиление ПВО

Нельзя также не упомянуть о том, что 18 ноября глава государства Владимир Зеленский анонсировал новые решения с целью усиления противовоздушной обороны Украины накануне зимы.

Он также отметил страны, которые на этой неделе объявили о новой помощи нашему государству.