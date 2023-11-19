В очікуванні блекаутів. Глава Укренерго повідомив українцям приємні новини

Нещодавно українська розвідка заявила, що армія РФ накопичила орієнтовно 800 ракет, якими взимку та весною можуть атакувати енергетичну інфраструктуру України. Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький уже заспокоїв українців: наша енергосистема витримає будь-які ворожі атаки.

Зима 2023-2024 року буде важкою, але причин для паніки немає

Що важливо розуміти, наша енергетична інфраструктура вперше у світі прикрита інженерним захистом.

Ризики є, 800 ракет (які накопичив ворог – ред.) – це не малий ресурс для того, щоб щось пошкодити в нашій енергосистемі. Але точно не треба панікувати, – наголосив Володимир Кудрицький. Поширити

Він звернув увагу на те, що українцям вкрай важливо почати готуватись до будь-яких складнощів, які можуть виникнути на тлі нових атак армії РФ.

Але енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійдемо з робочою енергосистемою. Думаю, що всі будемо зі світлом теж, – зазначив очільник "Укренерго". Поширити

За його словами, наша енергосистема взимку виживе та не сколапсує, хоча локальних проблем уникнути все одно не вдасться.

Володимир Кудрицький також звернув увагу на те, що на майбутнє – найкращим захистом для української генерації є її розосередження.

Зеленський обіцяє українцям посилення ППО

Не можна також не згадати про те, що 18 листопада глава держави Володимир Зеленський анонсував нові рішення з метою посилення протиповітряної оборони України напередодні зими.

Він також відзначив країни, які цього тижня оголосили про нову допомогу нашій державі.