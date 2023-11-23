Укренерго попросило у партнерів України про аварійну допомогу: що сталося

Увечері 22 листопада НЕК "Укренерго" було вимушена залучити аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії.

Укренерго стикнулося з новою проблемою через зміну погоди

За словами очільника правління компанії Володимира Кудрицького, компанія вимушено ухвалила рішення про залучення аварійної допомоги від країн-сусідів.

Ми взяли впродовж трьох вечірніх годин, коли споживання найбільше, аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії. І це допомогло нам сьогодні збалансувати нашу енергосистему, – пояснив він. Поширити

Володимир Кудрицький також звернув увагу на те, що протягом наступних декількох днів в нашій країні пануватиме морозна погода, саме тому цілком можливим дефіцит в енергосистемі.

Окрім того, він повідомив, що енергосистема ще має резерви для збільшення обсягів генерації, проте ситуацію погіршило те, що нещодавно ситуативно вийшло в аварійний ремонт кілька енергоблоків.

Голова правління компанії плекає надію на те, що їхню роботу вдасться відновити. Також він розраховує на вихід із планових ремонтів ще частини енергоблоків електростанцій.

Що відомо про причини дефіциту в енергосистемі України

Увечері 22 листопада в українській енергосистемі зафіксували дефіцит електроенергії.

Після цього енергетики звернулися до українців з закликом економити світло, особливо у вечірні години.

Як попереджає диспетчерський центр "Укренерго", у вечірні години дефіцит може збільшитися.

Насамперед це залежить від таких причин: