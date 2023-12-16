Укрэнерго не сможет профинансировать спецобязательство по импорту электроэнергии — Forbes

У Укрэнерго нет денег на компенсации трейдерам, к тому же госкомпания уже накопила долги перед энергокомпаниями. Нормально импорта сейчас нет из-за установленных в Украине ценовых ограничений на рынке электроэнергии, которые делают эту деятельность убыточной.

Укрэнерго "не потянет" импортное ПСО

У Государственной компании "Укрэнерго" нет средств для финансирования спецобязателсьтв по импорту электроэнергии, так называемого импортного ПСО.

Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.

В нем рассказывают, что Нацрегулятор разработал проект постановления, которое по замыслу НКРЭКУ должно помочь уменьшить дефицит электроэнергии в системе. Проект постановления возлагает специальные обязанности (ПСО) на оператора системы передачи "Укрэнерго" и импортеров электричества. Государственный "Укрэнерго" должен компенсировать энерготрейдерам часть расходов на импорт.

Источником финансирования должен стать тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Однако в Forbes отметили, что тариф на передачу установлен на убыточном уровне и не предусматривает дополнительных расходов.

Даже если правительство примет постановление, оно вряд ли заработает... У "Укрэнерго" нет денег на компенсации трейдерам, к тому же госкомпания уже накопила долги перед энергокомпаниями, – объясняют в материале. Поделиться

Отмечается, что нормально импорта сейчас нет из-за установленных в Украине ценовых ограничений на рынке электроэнергии, делающих эту деятельность убыточной.

Чтобы в Украину заходил коммерческий импорт, цена электричества должна быть выше на 7–10%, чем в Словакии или Румынии, чтобы покрыть расходы по закупке, – подчеркнули в Forbes. Поделиться

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина ограничена в возможности импортировать электроэнергию для покрытия дефицитов в энергосистеме, потому что стоимость электричества в стране формируется не так, как в Европе.

Украинская энергосистема имеет дефицит

Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.

Эта экстренная мера применена для компенсации дефицита электроэнергии в энергосистеме. Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей, говорится в сообщении. Поделиться

За сутки один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов окупантов.

Ситуация усложняет большое потребление в выходной день. Потому украинцев просят быть экономными.