Укренерго не зможе профінансувати спецобов’язок з імпорту електроенергії — Forbes

В Укренерго немає грошей на компенсації трейдерам, до того ж держкомпанія вже накопичила борги перед енергокомпаніями. Нормально імпорту зараз немає через встановлені в Україні цінові обмеження на ринку електроенергії, які роблять цю діяльність збитковою.

Укренерго “не потягне” імпортне ПСО

Державна компанія "Укренерго" не має коштів для фінансування спецобов’язку з імпорту електроенергії, так званого імпортного ПСО

Про це йдеться в статті Forbes Ukraine.

В ній розповідають, що Нацрегулятор розробив проєкт постанови, яка за задумом НКРЕКП має допомогти зменшити дефіцит електроенергії в системі. Проєкт постанови покладає спеціальні обов’язки (ПСО) на оператора системи передачі "Укренерго" та імпортерів електрики. Державна "Укренерго" має компенсувати енерготрейдерам частину витрат на імпорт.

Джерелом фінансування має стати тариф "Укренерго" на передачу електроенергії. Однак у Forbes зауважили, що тариф на передачу встановлений на збитковому рівні і він не передбачає додаткових витрат.

Навіть якщо уряд ухвалить постанову, вона навряд чи запрацює... В "Укренерго" немає грошей на компенсації трейдерам, до того ж держкомпанія вже накопичила борги перед енергокомпаніями, – пояснюють в матеріалі. Поширити

Зазначається, що нормально імпорту зараз немає через встановлені в Україні цінові обмеження на ринку електроенергії, які роблять цю діяльність збитковою.

Щоб в Україну заходив комерційний імпорт, ціна електрики має бути вищою на 7–10%, ніж у Словаччині чи Румунії, щоб покрити витрати на закупівлю, – підкреслили у Forbes. Поширити

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.

Українська енергосистема має дефіцит

Дефіцит в енергосистемі України зафіксували 9 грудня. Аварійну допомогу третій день поспіль беруть у сусідніх країнах.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

Україна через дефіцит змушена залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

Цей екстрений захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей, – йдеться у повідомленні. Поширити

Протягом доби один енергоблок на ТЕС вийшов в аварійний ремонт, ще один – в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів окупантів.

Ситуація ускладнює велике споживання у вихідний день. Тому українців просять бути економними.