Укренерго попереджає про загрозу блекауту в Україні

Головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко підтвердив, що Росія готується до нових атак на енергосистему Україну, а це означає, що ризик блекауту цілком реальний.

Енергосистема України може знову опинитися під ударами РФ

За словами Зайченка, обмеження споживачів також можливі, оскільки ситуація продовжує ускладнюватися.

Тиждень тому ми були буквально "на межі". Можна з впевненістю сказати, що до кінця зими так відбалансуватися ми не зможемо. Поширити

Українська розвідка неодноразово заявляла про те, що РФ накопичує ракети.

Окрім того, не зупиняється постачання у країну-агресорку озброєння з Південної Кореї, Ірану.

Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії. Поширити

Як зазначає Віталій Зайченко, хакерські атаки на “Укренерго” з боку РФ відбуваються щоденно, сотнями.

Однак поки їх вдається успішно відбивати.

Чи потрібно українцям готуватися до обмежень

Головний диспетчер "Укренерго" звертає увагу на те. що поки є два сценарії: обмеження або імпорт електроенергії.

11 січня відбулася чергова нарада в уряді щодо забезпечення імпорту електроенергії відповідно до постанови про направлений імпорт електроенергії.

Йдеться про те, коли бізнес імпортує певні обсяги для власних потреб і це дає йому можливість гарантовано уникнути відключень.