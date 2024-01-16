Укренерго попереджає про загрозу блекауту в Україні

Головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко підтвердив, що Росія готується до нових атак на енергосистему Україну, а це означає, що ризик блекауту цілком реальний.
Енергосистема України може знову опинитися під ударами РФ
За словами Зайченка, обмеження споживачів також можливі, оскільки ситуація продовжує ускладнюватися.
Українська розвідка неодноразово заявляла про те, що РФ накопичує ракети.
Окрім того, не зупиняється постачання у країну-агресорку озброєння з Південної Кореї, Ірану.
Як зазначає Віталій Зайченко, хакерські атаки на “Укренерго” з боку РФ відбуваються щоденно, сотнями.
Однак поки їх вдається успішно відбивати.
Чи потрібно українцям готуватися до обмежень
Головний диспетчер "Укренерго" звертає увагу на те. що поки є два сценарії: обмеження або імпорт електроенергії.
11 січня відбулася чергова нарада в уряді щодо забезпечення імпорту електроенергії відповідно до постанови про направлений імпорт електроенергії.
Йдеться про те, коли бізнес імпортує певні обсяги для власних потреб і це дає йому можливість гарантовано уникнути відключень.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-