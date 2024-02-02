РФ атакувала підстанцію у Кривому Розі. Без світла 40 тис людей та дві шахти
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала підстанцію у Кривому Розі. Без світла 40 тис людей та дві шахти

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Знеструмлення

Росія атакувала безпілотниками одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Криворізькому районі. Без світла залишились 40 тис людей, під землею перебуває понад 1000 робітників шахт.

Знеструмлення у Кривому Розі

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що влучання БпЛА призвело до знеструмлення більш ніж 40 тис абонентів.

Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню.

Водночас оборонці з ПвК "Схід" збили над областю три ударні дрони.

Укренерго повідомляє, що фахівці та ДСНС оглядають пошкоджене обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

Атака дронів 2 лютого

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили оборони знищили 11 дронів, ще 7 не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

На Херсонщині мобільними вогневими групами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено 2 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

На Харківщині близько 2:30 у Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Попередньо — без постраждалих.

У Кіровоградській області у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі працювала ППО. Попередньо — без постраждалих.

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