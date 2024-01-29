Тариф на електроенергію в Україні можуть підвищити вдвічі

Нардеп та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк офіційно підтвердив, що тариф на електроенергію в Україні може сягнути майже 6 гривень.
Ріст тарифу на електроенергію в Україні. Що зміниться
Депутат звернув увагу на те, що у разі різкого підвищення ціни вкрай важливо зберегти субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати таку ціну.
За його словами, лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні вартість електрики для населення складає 2,64 грн/кВт-год.
Тарифи на електроенергію
Як згадувалося раніше, уряд України уже скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
За попередніми даними, початок відключень електроенергії за борги стартує найближчими днями.
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