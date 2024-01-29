Тариф на електроенергію в Україні можуть підвищити вдвічі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Тариф на електроенергію в Україні можуть підвищити вдвічі

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Джерело:  Телеграф

Нардеп та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк офіційно підтвердив, що тариф на електроенергію в Україні може сягнути майже 6 гривень.

Ріст тарифу на електроенергію в Україні. Що зміниться

Депутат звернув увагу на те, що у разі різкого підвищення ціни вкрай важливо зберегти субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати таку ціну.

Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення, — заявив Сергій Нагорняк.

За його словами, лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Водночас "Укргідроенерго" зможе почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт, вартість якої оцінюється в 1,2 млрд доларів США.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні вартість електрики для населення складає 2,64 грн/кВт-год.

Тарифи на електроенергію

Як згадувалося раніше, уряд України уже скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

За попередніми даними, початок відключень електроенергії за борги стартує найближчими днями.

За період повномасштабної війни, з кінця лютого 2022 року, борги побутових споживачів за електроенергію зросли на 15 млрд грн. Протягом минулого року сума боргів зросла приблизно на 7,7 млрд грн.

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